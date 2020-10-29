2020中国（黄石）工业互联网创新发展大会聚焦高质量发展新动能

2020年10月28日，以“工业互联驱动高质量发展”为主题的“2020中国（黄石）工业互联网创新发展大会”在黄石召开。来自全国工业互联网产业的200多家企业的行业代表齐聚黄石，共议工业互联网发展趋势。大会由湖北省经济和信息化厅、湖北省通信管理局、黄石市人民政府、中国工业互联网研究院、中国信息通信研究院、中国工信出版传媒集团主办，工业互联网产业联盟协办，黄石市经济和信息化局和北京信通传媒有限责任公司承办。

黄石市市委书记董卫民出席开幕式并致欢迎辞，他表示：“未来3-5年，黄石将再造制造业，传统产业、新兴产业从产能和结构上都要翻番。同时，黄石将全力推进企业智能化改造和平台体系建设，加快工业互联网创新发展，推动黄石数字经济与实体经济融合发展。” 全国政协经济委员会副主任刘利华在开幕式的讲话中表示，“我国工业互联网正处于应用部署、落地生根的关键阶段，需要持续力度加大创新发展：一是提升基础支撑能力；二是壮大创新发展动能；三是加快融合应用进程；四是推进开放协同发展。”

湖北省经信厅厅长刘海军在开幕式致辞上表示，“湖北工业互联网发展已取得了积极进展，一是出台了系列支持政策；二是完善网络基础设施；三是推动创新平台建设；四是促进产业融合发展；五是成立工业互联网产业联盟湖北分盟，打造了湖北工业互联网高端智库。”

中国工业互联网研究院党委书记刘爱民发表主题致辞，他表示，“目前工业互联网还处于格局未定、落地深耕的阶段，机遇与挑战并存，需要政府、企业等各个方面形成合力，从规划、政策、标准、技术等多个维度持续推进，推动工业互联网又好又快发展。”

中国科学院院士尹浩在主旨报告中表示，“5G在推动工业互联网上有很大的应用场景，但要真正要落地应用、融合发展，仍面临着包括跨界融合、场景多样性和商业模式等挑战。”

高峰论坛环节，多家行业代表围绕“智能制造、数字化转型发展、工业互联网的发展路径、5G+工业互联网”等热点话题作主题演讲。

会上，鄂东职业教育集团与中国工业互联网研究院，黄石大数据公司与中电系统、紫光新华三集团、首都在线，黄石市应急局与消防在线，湖北新冶钢公司与上海优也公司,分别从人才培养、项目孵化培育、生态搭建等方面达成了合作。同时，黄石工业互联网咨询专家库在会上正式成立。

黄石市经济和信息化局局长王斌在大会重磅发布黄石工业互联网典型场景需求，解读黄石“标识解析体系、工业互联网平台、智能生产线、智能车间、智能工厂、5G+工业互联网、工业互联网与产业链融合”七大典型工业互联网场景。

下午，同期举办的“5G+工业互联网论坛”、“工业互联网平台创新论坛”主题论坛上，来自紫光、中国电信、中国联通、中国移动、阿里云、树根互联、海尔等企业的20多位嘉宾，展开了更加深入的探讨与交流。同期举办的金蝶、和利时等工业互联网龙头企业，劲牌、新冶钢、有色等20家本市重点企业齐聚一堂，在“工业互联网发展合作交流研讨会”上各抒己见，分析制造业企业数字化转型路径，共同探讨企业工业互联网建设与智能化改造痛点难点，共商应对解决之策。（牛广文）

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