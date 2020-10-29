第二届陆家嘴国际再保险会议在沪召开 

10月26日至28日，中国第二届全球再保险交易商年会—陆家嘴国际再保险会议在上海黄浦江畔正式举行，来自政府机关、市场机构、高等院校等288家机构的一千多名与会嘉宾，围绕“后疫情时代 如何共治风险、共创未来”的主题，共话再保险行业高质量发展。中国银保监会副主席梁涛，上海市委常委、副市长吴清出席主论坛并致辞，中再集团总裁和春雷代表联合主办方在主论坛致欢迎辞，上海市委常委、浦东新区区委书记翁祖亮，全国政协委员、国务院参事室特约研究员、原中国保监会副主席周延礼，上海市金融工作局局长解冬，浦东新区副区长杨朝等领导和嘉宾出席大会。

本届会议由中国再保险集团、陆家嘴金融城理事会、上海自贸区陆家嘴管理局、上海保险交易所共同发起主办，沿袭首届会议议程安排，设立全球再保险专家咨询会、会议主论坛、会议分论坛及全球再保险交易商大会四大会议板块。

中国银保监会副主席梁涛在致辞中表示，保险高质量发展需要强大的再保险体系，再保险在防范化解保险业社会风险、降低直保公司的经营波动方面发挥了安全阀和稳定器的作用。近年来，在应对非洲猪瘟、支持首台（套）重大技术装备科技创新、参与巨灾风险保障、解决社会养老健康需求等方面，再保险主动发挥数据和技术优势，为行业做出突出贡献。再保险也是实现我国企业海外利益保障的有效途径，中国“一带一路”再保险共同体正式成立，增强了服务“一带一路”的能力和水平，是服务经济双循环的有益尝试。他提到，下一步银保监会将以更大的力度支持再保险业，推动保险业高质量发展，在深化供给侧结构性改革、服务实体经济、维护社会稳定、支持重大战略实施、服务民生等方面发挥更加重要的作用。同时，银保监会将继续推动改革开放，欢迎海外再保险公司进入中国市场，对国内外再保险的合作发展提供持续、稳定、良好的政策环境。

上海市副市长吴清在致辞中表示，上海再保险中心建设是上海国际金融中心建设的重要组成部分和重要支撑。去年首届陆家嘴国际再保险会议成功召开，建立了国际再保险会议的交流机制，进一步提升了上海在国际再保险市场的影响力。下一步将继续推动上海再保险中心建设，进一步加强保险和再保险业的发展，健全再保险交易市场体系，支持在上海设立保险和再保险机构，完善再保险的产业链，提升再保险市场创新和承保能力。进一步优化再保险的营商环境，不断提高国际金融中心配置全球再保险资源的能力和服务国家发展战略的能力。

和春雷总裁代表主办方致欢迎辞，指出再保险作为联系国内和国际市场的桥梁纽带，在双循环新发展格局中具有独特作用。后疫情时代，如何在危机中育新机、于变局中开新局，需要再保险行业携手共进、加强谋划、主动作为。中再集团将从强化国际合作、服务社会治理、加强行业输出、加速科技应用等角度积极落实会议主旨。

大会主论坛举行了上海市建设工程质量潜在缺陷保险（IDI）数字化平台上线启动仪式，由国务院参事、原保监会副主席周延礼，中再集团总裁和春雷，上海市地方金融局局长解冬，上海市住建委副主任裴晓联合共同启动平台。上海市IDI数字化平台是由上海住建委、银保监局、金融局与中再集团共同打造的区块链数字化平台，服务政府监管和民生工程，现已成为IDI上海模式的基础组成，有效助力上海市营商环境评分提升，获得上海市政府高度认可。平台的正式上线启动，将有力推动上海模式进一步复制和推广，更好地服务保险和建筑行业高质量发展，助力国家（上海）国际再保险中心建设。由上海保险交易所联合行业共建的“保险区块链创新中心”也在会上正式成立。

中再产险总经理张仁江在大会主论坛发表了题为《后疫情时代的再保险机遇和风险管理》的主旨演讲。他指出，国内在对疫情整体的防控上还存在着一些风险保障缺口，这也向整个保险行业提出了新的需求，也给保险业带来了新的发展的机遇。（牛广文）

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