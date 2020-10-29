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助力文化旅游多领域“共生” 人民文创与中传悦众签订战略合作协议

2020年10月29日17:00  来源：人民网-财经频道
 

10月27日，人民文创（北京）文化发展有限公司与中传悦众（北京）文化发展有限公司在北京签订战略合作协议。

人民文创（北京）文化发展有限公司总经理仇炳刚表示，坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一是两家文化企业的共识。中传新文旅“传承中华优秀传统文化”与人民文创“为人民创造美好生活”两大品牌的发展理念，更是相辅相成。最后，在与会者的共同见证下，双方领导在《战略合作协议》上签字，人民文创与中传悦众正式确立战略合作关系。

人民文创是人民日报旗下文创品牌运营机构，由《环球人物》杂志社运营，秉承“为人民创造美好生活”的发展理念，在把握和汲取中华文化精髓中探索现代表达方式，以“人民文创”为核心品牌，以“产业互融、品牌赋能”为核心竞争力，积极探索文创产业发展的内涵与趋势，搭建多元融合文创发展平台。

中传悦众是中国文化传媒集团的全资子公司，负责集团旗下“中国文化传媒新文创（IP）平台”运营管理工作，“中国文化传媒新文创（IP）平台”是由文化央企——中国文化传媒集团打造的知识产权（IP）确权、交易、保护一站式服务平台，围绕文旅IP全方位开展业务。中传悦众依托IP平台完善的IP资源生态链，整合入驻文化企业资源，在集团战略布局下，全力打造“中传新文旅”品牌平台。秉承“传承中华优秀传统文化”发展理念，以讲好中国故事、活化优质旅游产品为品牌核心，围绕文创产品与艺术衍生品研发、文化创意空间、大型文旅活动等领域，打造了一系列重大文旅项目，形成了以“中传新文旅”为核心的“1+N”品牌矩阵。

此次双方达成战略合作伙伴关系，将围绕文化和旅游资源，聚合IP、衍生品研发、渠道、品牌、媒体等众多业务内容，通过全方位的资源共享与优势互补，携手打造具有活化传统文化品牌调性的系列项目，研发更优质的文旅衍生产品，实现文化和旅游多领域“共生”，提供更丰富的文旅活动模式，打造更多元的文旅融合场景，促进文化和旅游融合发展，携手打造中国更具影响力和商业价值的文化品牌。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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