金柚网亮相2020人博会 数字化灵活用工方案受关注

2020中国（浙江）人力资源服务博览会于10月27日开幕，金柚网携“B+C战略”及旗下全系产品出席此次盛会，同时举办以“数字变革 集聚赋能”为主题的2020人力资源产业生态大会分论坛，全面展示公司在人力资源数字化的发展与进程。

本届人博会以“人力资源危机协同”为主题，吸引全球近200家人力资源服务机构设展，网上直播浏览10万余人次，300余家公司参加展览，近万名HR观展。

今年人博会的焦点集中在数字化赋能。以数字化为核心的技术革命正在推动全球资源快速流动，带来了难以想象的海量商机与创新产品，在危机涌现与技术进化的背景下，国家出台一系列的灵活政策，以灵活用工为代表的人力资源服务产业在国家六保六稳中发挥越来越大的作用。

在疫情影响下，灵活用工在一夜之间从未来走到当下。金柚网新平台运营部总监兼金柚网研究院总监魏巍雄认为，眼下，越来越多的企业选择灵活用工，很多灵活用工平台也顺势而出。特别是疫情后，灵活用工平台助力企业复工复产的作用愈发明显。

金柚网今年新推出的垂直于青年群体的灵活用工平台——豆豆兼职，也吸引了参会人员的广泛关注。该平台可提供免费兼职信息、就业辅导、创业支持等一体化服务。目前，岗位已涵盖电商直播、在线教育、内容生产、新零售、餐饮等领域，为精准对接灵活用工需求提供平台支撑。（牛广文）

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