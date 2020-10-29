李颖：加快工业互联网平台创新发展 开辟制造业数字化转型新局面

人民网北京10月29日电 10月21日至22日，由工业和信息化部、国务院国有资产监督管理委员会、中华全国工商业联合会、江苏省人民政府联合主办的两化融合暨工业互联网平台大会在苏州市举办。会上，工业和信息化部信息技术发展司一级巡视员李颖发表了“加快工业互联网平台创新发展，开辟制造业数字化转型新局面”的主题演讲。

李颖强调，加快发展工业互联网，是党中央作出的重大决策部署。今年6月，中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过的《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》，为新时期工业互联网发展勾勒出了新蓝图。

她指出，近三年来，工信部始终坚持政府引导和市场主导并举、“建平台”和“用平台”并重、系统布局和重点培育兼顾的工作思路，围绕政策宣贯动员、标准体系建设、重大工程实施、试点示范推广、服务体系构建等方面持续发力，着力推进工业互联网平台高质量建设和产业化应用。总的来看，我国工业互联网平台快速发展，平台体系初步健全、融合应用走深向实、区域赋能效果凸显、发展生态日益繁荣，对经济社会发展的带动效应显著增强，基于平台的融合发展新格局加速形成。主要表现在以下四个方面：

一是多层次平台体系基本形成。扎实实施工业互联网创新发展工程，培育一批“双跨”平台、“特色”平台和“专业”平台。综合型“双跨”平台获得各方高度认可，航天云网、用友、徐工信息等十大“双跨”平台平均接入工业设备达到140万台/套、工业APP突破7000个、服务工业企业超过1万家。特色型行业和区域平台快速发展，一批具有行业知识禀赋和区域带动作用的龙头企业加速平台布局，具有一定影响力的特色平台近100家。专业型平台不断涌现，围绕工业协议解析、工业大数据分析、工业仿真等领域，打造了一批专注特定领域的工业互联网平台，成为技术单点突破的重要抓手。

二是平台在垂直行业落地深耕。坚持应用牵引、试点先行，打造平台应用典型标杆，累计培育70个工业互联网平台试点示范项目，带动平台在垂直行业加速落地应用。旧动能改造方面，在原材料、高端装备、消费品和电子信息等行业，基于平台的质量管控、设计优化等智能解决方案持续涌现，“提质降本增效”引领行业高质量发展。新动能培育方面，平台催生出制造协同、能力共享、工业金融等一批新模式新业态，融合创新成为行业转型主旋律。

三是平台加速地方转型升级。支持江苏、上海、浙江、安徽建设长三角工业互联网一体化发展示范区，面向北京、青岛、南京、苏州等重点地区布局“7+12”平台应用创新推广中心，推动形成一批平台创新发展高地。如：江苏等地制定发展指数评价指标体系，明确工业互联网平台发展路径，湖南、福建、广东等地聚焦地区特色，打造陶瓷、服装、注塑等特色产业集群平台，有效引导平台和集群供需精准对接。

四是融通发展生态不断壮大。依托工业互联网创新发展工程打造技术服务、数据管理、监测分析等一批公共服务平台，组织召开工业互联网产融合作对接会，为金融机构、平台企业融资合作提供精准服务，支持建设一批工业互联网平台人才实训基地，加速推动复合型、技能型工业互联网人才培养。引导各地方组织系列工业互联网峰会、论坛，持续扩大工业互联网宣传，营造工业互联网发展良好环境。

经过三年努力，目前全国具有一定影响力的工业互联网平台已经超过70个，平台接入工业设施规模突破4000万台/套，2019年工业互联网平台产业规模2486亿元，同比增长29.2%，工业互联网平台在“守正”和“创新”中不断走深向实，有力支撑了制造业高质量发展。

李颖强调，新的形势下，发展工业互联网平台将成为我国应对国内外形势变化，加快产业重构升级，推动经济高质量发展的关键路径。一是发展工业互联网平台是推动新一代信息技术与制造业深度融合的战略重点。从本质上看，工业互联网平台实现了工业能力与IT能力的集成、融合和创新，推动制造能力软件化、模块化和平台化，重构了新的制造体系，有力支撑了信息技术与制造业的交叉渗透和融合创新。二是发展工业互联网平台是发挥“两个大国”叠加优势的扣合点。工业互联网平台一头连着制造，一头连着互联网。发展工业互联网平台，既有利于发挥我国制造业门类齐全、独立完整、规模庞大的优势，又有利于发挥我国互联网应用创新活跃、产业规模领先、人才资本聚集的优势，可加速形成聚合效应、倍增效应，是协同推进制造强国和网络强国建设的重要抓手。三是发展工业互联网平台是我国构建“双循环”发展格局的有效路径。发展工业互联网平台，可加快全社会人、机、料、法、环等制造资源和制造能力的泛在连接、柔性配置和聚合共享，通过整合国际国内两个市场、两种资源，促进我国制造业加速向中高端发展，提升制造业供给体系与市场需求的适配性。

李颖表示，面对“十四五”期间的新形势、新变化、新局面，工信部信息技术发展司将强化前瞻布局、坚持问题导向，从四方面入手进一步推动工业互联网平台纵深发展。一是强化前瞻布局。在对工业互联网前三年探索实践进行充分总结的基础上，掌握发展规律，明确发展路径，进一步加大力度实施工业互联网创新发展战略。以《关于深化新一代信息技术与制造业融合发展的指导意见》为指引，制定发布《工业互联网创新发展行动计划（2021-2023年）》《信息化和工业化融合发展规划（2021-2025年）》等政策文件，不断以新的实践为两化融合注入新的内涵。二是坚持问题导向。以企业为实施主体构建国内大市场，为工业互联网平台的探索提供市场空间，从需求侧入手带动供给侧能力的提升，构建双循环发展格局。支持工业设备上云上平台和工业企业业务系统云化改造，研制完善数字化管理、个性化定制、网络化协同、智能化生产、服务化延伸等平台应用实施指南，加快推进工业互联网示范区建设，促进工业互联网平台在垂直行业和重点区域的规模化应用和迭代创新。三是完善生态体系。以城市为单元，以产教融合为抓手，以应用创新推广中心、工程实训基地、高等院校、职业教育学院等为载体，以产业联盟、投资基金等为助力，整合现有服务资源，组织开展政产学研用融联合服务行动，进一步打通政策、科技、教育、产业、金融链条，培育多方联动、协同创新的工业互联网平台服务体系，补全生态体系短板。四是打造中国方案。依托全国两化融合管理标委会完善工业互联网平台标准体系，推动标准领域国际交流，引导各地政府、龙头企业和平台服务商协同推进平台建设与应用，推广工业互联网平台解决方案，为产业数字化转型升级提供有效支撑，推动中国解决方案走向世界。

(责编：车柯蒙、孙阳)