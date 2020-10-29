党的十九届五中全会提出二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标

人民网北京10月29日电（记者夏晓伦）据新华社消息，中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议，于2020年10月26日至29日在北京举行。
全会提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标：
我国经济实力、科技实力、综合国力将大幅跃升，经济总量和城乡居民人均收入将再迈上新的大台阶，关键核心技术实现重大突破，进入创新型国家前列。
基本实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，建成现代化经济体系。
基本实现国家治理体系和治理能力现代化，人民平等参与、平等发展权利得到充分保障，基本建成法治国家、法治政府、法治社会。
建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国，国民素质和社会文明程度达到新高度，国家文化软实力显著增强。
广泛形成绿色生产生活方式，碳排放达峰后稳中有降，生态环境根本好转，美丽中国建设目标基本实现。
形成对外开放新格局，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强。
人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大，基本公共服务实现均等化，城乡区域发展差距和居民生活水平差距显著缩小。
平安中国建设达到更高水平，基本实现国防和军队现代化。
人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。
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