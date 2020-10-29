借力金融科技 宁波深耕普惠金融

为了帮助小微企业渡过难关，上半年，宁波市小微企业贷款余额超过6000亿元，占境内企业贷款增量的38.4%；普惠小微贷款余额达2278亿元，同比增长32.7%。新发放企业贷款加权平均利率为4.74%，同比下降0.45个百分点。小微企业贷款平均利率为5.12%，同比下降0.48个百分点。

据宁波市金融办介绍，今年以来，该市落地了一批改革试点项，如对接浙江省金融综合服务平台，打造宁波市金融综合服务平台等“一图一码三表”和驾驶舱模式，形成“提出需求—对接服务—反馈评价”问题解决闭环机制。云上产融对接平台达成意向融资543亿元，促成保险资金协议规模近100亿元。试点“制造业中长期贷款提升专项行动”和“首贷户拓展专项行动”，开展多场线下融资对接会。在政府配套方面，完善“1+3+5”融资担保政策体系，推出“微担通”等创新业务。

同时，宁波金融机构借力金融科技，深耕普惠金融。据了解，在普惠金融实践中，建行宁波市分行承建了宁波市普惠金融信用信息服务平台，同时深化宁波市中小企业公共服务平台等“惠懂你”APP出海，打造数字普惠，依托自身研发的新一代核心技术系统，接入征信、税务、工商、海关、司法等几十项公共信息平台数据资源，为客户精准“画像”。

在不久前举行的宁波市普惠金融改革试验区建设工作推进大会上，4家金融机构与宁波市政府签订了战略合作协议，在普惠金融等相关领域为宁波提供总计5000亿元的意向融资和相关保险服务。（牛广文）

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