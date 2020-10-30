商务部：前三季度全国网络零售额超过8万亿元

本报北京10月29日电 （记者王俊岭）今天，商务部召开例行新闻发布会，商务部新闻发言人高峰介绍了今年前三季度网络零售市场有关情况。

高峰表示，今年前三季度，我国网络零售市场形势持续向好，拉动消费势头不减。前三季度全国网络零售额超过8万亿元，同比增长9.7%，实物商品网上零售额达6.6万亿元，同比增长15.3%，占社会消费品零售总额的比重为24.3%，较上年同期提高4.8个百分点。网络零售加快推动市场主体数字化转型，催生新业态、新模式，提升产业链、供应链、价值链效益，培育数字经济新动能。

整体来看，前三季度全国网络零售市场呈现以下特点：

一是在线消费新热点不断涌现。健康消费、绿色消费成为网络消费新趋势。直播电商、内容电商等娱乐和消费相结合的新模式受到消费者喜爱。“无接触”模式成为商品和服务直达消费者的重要渠道。

二是电商加快推动产业数字化发展。大型电商企业通过C2M模式，也就是以线上聚集的数据、技术、创意等反哺实体企业，打造“智能制造平台”，实现促创新、降成本、补短板。商务部持续推进全国电子商务公共服务平台建设，发起惠民惠企行动，聚合数据、培训、信用、人才等服务资源，免费服务市场主体，助力企业特别是中小企业数字化转型。

三是农村电商保持良好发展势头。据商务大数据监测，今年前三季度全国农村网络零售额达1.2万亿元，同比增长7.8%。全国农产品网络零售额2884.1亿元，同比增长34.3%。商务部深入推进电子商务进农村综合示范，打造综合示范“升级版”，在广西、河北、青海等地积极开展农特产品品牌建设与推介活动，促进农村网络零售持续增长。

四是跨境电商推动外贸提质升级。在跨境电商综试区“扩容”、B2B出口监管试点等政策推动下，跨境电商保持良好增长态势。商务大数据对重点电商零售进口平台监测显示，跨境电商零售进口额同比增长超过17%。从产地国看，自日本、美国、澳大利亚进口额排名前三，占比分别为16.3%、15.1%和8.9%。从品类看，化妆品、粮油食品和服装鞋帽进口额排名前三，占比分别为32.7%、24.4%和12.9%。

五是在线服务消费加速回暖。随着我国疫情防控取得重大战略成果，在线服务消费增长持续回升。商务大数据监测显示，第三季度在线餐饮同比增长近10%，在线旅游增速由负转正。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)