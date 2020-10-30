全面建设社会主义现代化国家 五中全会释放未来中国发展重要信号

党的十九届五中全会26日至29日在北京举行，审议通过《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》。开启全面建设社会主义现代化国家新征程，这次全会释放未来中国发展重要信号。

信号1

战略布局新表述

“协调推进全面建设社会主义现代化国家、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党的战略布局”——十九届五中全会公报提出的战略布局中，人们看到，面向未来，“全面建成小康社会”成为“全面建设社会主义现代化国家”。

“十三五”时期，我国经济实力、科技实力、综合国力跃上新的大台阶，决胜全面建成小康社会取得的决定性成就，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实基础。全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标后，我们还要乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。

这次全会令人瞩目地提出了到二〇三五年基本实现社会主义现代化远景目标、“十四五”时期经济社会发展主要目标。

信号2

“强国”高频出现

梳理全会公报，“强国”是高频词。公报提出到二〇三五年建成文化强国、教育强国、人才强国、体育强国、健康中国。

在经济社会发展各领域，公报也提出多个强国任务、战略。在科技创新方面，提出深入实施人才强国战略，加快建设科技强国；在优化升级经济体系方面，提出坚定不移建设制造强国、质量强国、网络强国、数字中国，加快建设交通强国。

中央党校（国家行政学院）教授辛鸣认为，全会提出了一系列“十四五”时期和到二〇三五年的目标、任务、战略。这些经济社会各领域的强国目标，符合我国进入高质量发展阶段的新特征、新要求，也符合新阶段人民对美好生活的向往。

信号3

构建新发展格局

全会提出，形成强大国内市场，构建新发展格局。

当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。国际环境日趋复杂，不稳定性不确定性明显增加。因此，必须加快建设现代化经济体系，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，全面促进消费，拓展投资空间。

进入新发展阶段，要贯彻新发展理念，构建新发展格局。公报中明确提出，“十四五”时期，经济社会发展以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的。

信号4

坚持创新的核心地位

全会提出，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。

在新一轮科技革命和产业变革的大背景下，我国发展面临的内外环境发生深刻复杂变化，经济社会发展和民生改善比任何时候都更加需要增强创新动力。

中央党校（国家行政学院）教授马宝成表示，当前，尽管我国重大创新成果竞相涌现，但创新仍面临一些突出短板，在接下来的“十四五”乃至更长时期，应强化硬投入，优化软环境，走自主创新之路，以高质量的科技创新支撑引领高质量发展。

信号5

全面推进乡村振兴

全会提出，优先发展农业农村，全面推进乡村振兴。

“全面推进乡村振兴”是公报的一个亮点。党的十九大报告提出实施乡村振兴战略，这是新时代做好“三农”工作的总抓手。随着脱贫攻坚战和全面建成小康社会胜利在望，在巩固拓展脱贫攻坚成果的同时，进一步夯实农业基础、优先发展农业农村，为“十四五”乃至到二〇三五年我国基本实现农业现代化的远景目标期间做好“三农”工作指明了方向。

乡村振兴是实现农业农村现代化的关键。对此公报指出，要保障国家粮食安全，提高农业质量效益和竞争力，实施乡村建设行动，深化农村改革，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

信号6

形成对外开放新格局

全会提出，到二〇三五年，形成对外开放新格局，参与国际经济合作和竞争新优势明显增强。

全面提高对外开放水平，是顺应我国经济高质量发展和深度融入世界经济的必然趋势。

商务部研究院区域经济合作研究中心主任张建平说，要坚持实施更大范围、更宽领域、更深层次对外开放，依托我国大市场优势，促进国际合作，实现互利共赢。新一轮更高水平开放，要更加强调制度型开放，不断培育国际竞争新优势。

信号7

共同富裕取得更为明显的实质性进展

全会提出，扎实推动共同富裕，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。到二〇三五年，人民生活更加美好，人的全面发展、全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。

共同富裕是中国特色社会主义的根本原则。中国共产党追求的发展是造福人民的发展，追求的富裕是全体人民实现共同富裕。“十四五”时期，将会有更多促进民生改善的实招硬招。全会提出，到二〇三五年，人均国内生产总值达到中等发达国家水平，中等收入群体显著扩大。

信号8

实施积极应对人口老龄化国家战略

全会提出，实施积极应对人口老龄化国家战略。

“十四五”时期是我国积极应对人口老龄化的关键“窗口期”。据预测，“十四五”期间，全国老年人口将突破3亿，我国社会将从轻度老龄化迈入中度老龄化。

中国人民大学公共管理学院教授许光建表示，未来人口老龄化问题将由个体、家庭的问题向群体、社会问题转变，由相对单一的社会领域问题向多领域问题转变的态势，应对任务更为繁重，需要着力发展多层次、个性化、品质化、精准化的养老保障体系和服务供给。

信号9

确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标

全会提出，加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一。

以1927年南昌起义为起点，2027年将迎来人民军队建军100周年。公报提出，贯彻习近平强军思想，贯彻新时代军事战略方针，坚持党对人民军队的绝对领导，坚持政治建军、改革强军、科技强军、人才强军、依法治军，加快机械化信息化智能化融合发展，全面加强练兵备战，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力，确保二〇二七年实现建军百年奋斗目标。

新华社记者 齐中熙 舒静 董峻 刘羊旸 于佳欣 宋佳 李劲峰 翟永冠（新华社北京10月29日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)