前三季度国有企业营业总收入同比下降0.7%

新华社北京10月29日电（记者申铖）财政部29日发布数据显示，全国国有企业经济运行企稳向好趋势进一步巩固，前三季度营业总收入达440846.4亿元，同比下降0.7%，已基本恢复至去年同期水平。

分类来看，前三季度，中央企业营业总收入达249472.7亿元，同比下降3.9%；地方国有企业营业总收入达191373.7亿元，同比增长3.7%。从单月数据来看，9月份，国有企业营业总收入同比增长9.2%。

数据显示，前三季度，国有企业营业总成本达429352.4亿元，同比增长0.5%；国有企业利润总额达22833亿元，同比下降16%，较前8个月降幅收窄8.2个百分点。截至9月末，国有企业资产负债率为64.5%；其中，中央企业资产负债率为67.3%；地方国有企业资产负债率为62.6%。

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