首部粮油科普动画短片《齐麦麦与鲁果果》发布

人民网北京10月30日电 今日，国内首部粮油科普动画短片《齐麦麦与鲁果果》发布。系列短片由山东省粮食和物资储备局与人民视频联合策划推出。

短片塑造齐鲁粮油的卡通IP形象“齐麦麦、鲁果果”，以轻松诙谐的表达方式，围绕农业历史、非遗文化、粮食生产等方面展开科普，凸显对粮食安全的关注，宣传“节约粮食、反对浪费”的理念。

值得关注的是，这部动画短片作为“齐鲁粮油”公共品牌的一次“破圈”尝试，在面向移动化、可视化、智能化的新传播背景下，将“动画IP+粮食产业”的理念作为创作基础，在传递粮油科普知识的同时，也传播和展示了“齐鲁粮油”的人、原料、技术、产品有机融合的品牌内涵。

发布会上，山东省粮食和物资储备局党组书记、局长王伟华表示，在移动化、可视化、智能化的新传播背景下，此次联合人民视频策划推出的“齐鲁粮油”科普动画，是“齐鲁粮油”公共品牌建设的又一次全新跨界尝试。

短片共10集，近日将在人民网人民视频首播，腾讯视频等平台也将同步推送短片。

(责编：熊隽晗(实习生)、李栋)