我国交通运输二维码标准应用研究成果通过验收

人民网北京10月30日电 （记者乔雪峰） 10月29日，由中国交通通信信息中心牵头的交通运输标准项目研究评审会在京召开，该研究基于我国二维码产业发展成果，结合交通运输行业信息化发展需求，搭建了交通运输二维码标准体系框架，快速制定通用基础类标准，填补交通运输行业二维码标准的空白，对推进我国建成安全便捷、畅通高效、绿色智能的现代综合交通运输体系具有重要意义。
根据《交通运输部办公厅关于2019年度交通运输标准（定额）项目申报工作的通知》（交办科技函〔2018〕268号）文件精神，中国交通通信信息中心联合中关村工信二维码技术研究院开展《交通运输二维码标准应用研究》项目的申报工作并获批。
据介绍，交通运输二维码标准应用研究项目主要研究内容包括两方面，一是在交通运输行业中的二维码技术应用方面，参考国内外二维码编码规则、技术要求，结合我国交通运输二维码应用现状，提出以我国自主研发具有广泛适应性的IDcode二维码统一标识体系为基础性标准体系。二是基于交通行业二维码政策研究及标准制定工作成果，研究分析交通行业二维码管理、防伪、追溯等应用的业务模式和技术方案，并对示范应用展开分析，探索二维码应用的广度与深度，为培育交通行业二维码应用服务市场环境、创造良好社会效益做示范。
专家组一致认为，本次项目验收对推动二维码技术与一体化交通运输发展的深度融合，助力我国交通信息标准化、信息互联互通，推进我国建设自主、安全、规范、可控的交通运输二维码技术应用和产业体系进程有指导意义，具有较强的实用性和可操作性。
此前，研究成果将会依据具体应用场景，尽快推广，充分发挥二维码身份标识、可存储以及互联互通的特性，深入交通运输行业各个业务系统，为全面推广使用交通运输二维码打好基础。
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