第三届进博会筹备进入冲刺期 将迎接约40万专业观众

新华社上海10月30日电（记者周蕊、于佳欣）记者从30日举行的第三届中国国际进口博览会新闻发布会上了解到，第三届进博会筹备进入冲刺期，上海正在摩拳擦掌迎接约40万专业观众。
“第三届进博会各项筹备工作已经准备就绪。”上海市常务副市长、进博会执行委员会常务副主任陈寅说，第三届进博会展览的能级和水平更高，专业化办展方向更加凸显，参展参会更加便利，服务保障更加精细，城市环境更加优美，进博会溢出效应更大。
中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，疫情下，进博会的吸引力不减，企业商业展的面积扩大，参展企业的质量更高。世界500强和行业龙头企业的回头率超过70%、展览面积比上届增加14%，近50家世界500强和行业龙头企业今年首次参展，数十家企业已连续签约未来三届，将有数百项新产品、新技术、新服务进行“全球首发、中国首展”。
孙成海介绍，在今年特殊形势下，本届进博会主动调控参展参会人员规模，重点邀请有明确采购意向的专业观众到会，即便如此，各地采购商报名仍积极踊跃，共组建39个交易团、近600个分团，注册单位11.2万家，注册人数达到40万人。
值得注意的是，今年的虹桥国际经济论坛举办方式更加创新，将在11月4日晚间采取线上线下相结合的方式进行，兼顾世界不同时区，邀请政商学企各界人士齐聚这一平台，围绕“同舟共济应对挑战、开放合作共享未来”主题，共话疫情防控常态化下全球经贸合作，发出“虹桥声音”，打造全球共享的国际公共平台。
上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任尚玉英介绍，第三届进博会在出入口设置了两道防疫过滤线，采取一体化安检、智能化测温等措施，实现“无感知、不停留、可追溯”。上海已落实33家进博会定点医院，展会现场设置5个现场医疗点，配备12辆救护车、7支现场处置队、25个临时观察处置点和近400名医护人员。
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】