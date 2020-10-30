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第三届进博会筹备进入冲刺期 将迎接约40万专业观众

2020年10月30日20:31  来源：新华网
 

　　新华社上海10月30日电（记者周蕊、于佳欣）记者从30日举行的第三届中国国际进口博览会新闻发布会上了解到，第三届进博会筹备进入冲刺期，上海正在摩拳擦掌迎接约40万专业观众。

　　“第三届进博会各项筹备工作已经准备就绪。”上海市常务副市长、进博会执行委员会常务副主任陈寅说，第三届进博会展览的能级和水平更高，专业化办展方向更加凸显，参展参会更加便利，服务保障更加精细，城市环境更加优美，进博会溢出效应更大。

　　中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，疫情下，进博会的吸引力不减，企业商业展的面积扩大，参展企业的质量更高。世界500强和行业龙头企业的回头率超过70%、展览面积比上届增加14%，近50家世界500强和行业龙头企业今年首次参展，数十家企业已连续签约未来三届，将有数百项新产品、新技术、新服务进行“全球首发、中国首展”。

　　孙成海介绍，在今年特殊形势下，本届进博会主动调控参展参会人员规模，重点邀请有明确采购意向的专业观众到会，即便如此，各地采购商报名仍积极踊跃，共组建39个交易团、近600个分团，注册单位11.2万家，注册人数达到40万人。

　　值得注意的是，今年的虹桥国际经济论坛举办方式更加创新，将在11月4日晚间采取线上线下相结合的方式进行，兼顾世界不同时区，邀请政商学企各界人士齐聚这一平台，围绕“同舟共济应对挑战、开放合作共享未来”主题，共话疫情防控常态化下全球经贸合作，发出“虹桥声音”，打造全球共享的国际公共平台。

　　上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任尚玉英介绍，第三届进博会在出入口设置了两道防疫过滤线，采取一体化安检、智能化测温等措施，实现“无感知、不停留、可追溯”。上海已落实33家进博会定点医院，展会现场设置5个现场医疗点，配备12辆救护车、7支现场处置队、25个临时观察处置点和近400名医护人员。

(责编：胡永秋、马昌)
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