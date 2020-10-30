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第三届进博会将呈现七个方面特色和亮点

2020年10月30日20:32  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月30日电（记者夏晓伦）第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家主席习近平将通过视频发表主旨演讲。在今天举行的第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）新闻发布会上，商务部和上海市等有关方面介绍了筹备进展、展会亮点及服务保障等情况，并回答记者提问。

据介绍，进博会各项筹备工作已经准备就绪，与前两届相比，第三届进博会将呈现更多特色和亮点，主要是“七个更”：

一是展览的能级和水平更高。各国企业参展踊跃，展览面积超过上届规模。特别是世界500强和行业龙头企业积极参展，众多企业将携带新产品、新技术、新服务进行“全球首发、中国首展”，展品和服务将体现国际一流水平。

二是专业化办展方向更加凸显。开展多渠道精准招商，举办多场招商路演和供需对接会，定向推送展品信息，重点邀请有采购意向的采购商，吸引约40万专业观众报名注册，展览的国际化、专业化、市场化水平进一步提升。

三是虹桥国际经济论坛举办方式更加创新。主要是兼顾世界不同时区，采取线上线下相结合的方式，邀请政商学企各界人士齐聚这一平台，共话“同舟共济应对挑战、开放合作共享未来”，打造全球共享的高水平论坛和国际公共产品。

四是参展参会更加便利。口岸出入境方面，开展“智慧旅检”，开设展品通关“专用通道”“专用窗口”和进口冷链展品“专用冷库”，首次实施展品入境“无纸化通关”，实现监管作业“零等待”。展馆进出方面，在出入口设置了两道防疫过滤线，采取一体化安检、智能化测温等措施，实现“无感知、不停留、可追溯”。采用“一证三年、后台审核、用前激活、再行使用”的证件管理新模式，进一步提升展客商办证的便利度和出入场馆的安全性。交通出行方面，实施会展中心轨交出入口“应开尽开”、轨交2号线运能调控、轨交17号线引流等措施，多策并举促进各客流更均衡。优化周边交通设施配套，设立临时停车场20处，提供3200多个车位；共享停车场17处，提供约5000个车位，并开通智能停车预约系统。发布了进博会交通出行攻略，涵盖轨道交通、地面公交、出租汽车、定制巴士和停车场5大板块，全方位保障展客商快抵快离。

五是服务保障更加精细。餐饮方面，展馆内设置77家固定餐饮点、3个临时供餐点、19台流动餐车，提供清真、素食、中西餐等多品种餐饮，提供11000多个座位，最大日供餐能力超过16万份。住宿方面，发布了全市1151家宾馆酒店、19.2万间客房的接待酒店名单，实施酒店“科技赋能+无忧入住”五重保障，推出“10秒找酒店、30秒入住”等快捷高效服务。医疗卫生方面，全市落实33家进博会定点医院，展会现场设置5个现场医疗点，配备了12辆救护车、7支现场处置队、25个临时观察处置点和近400名医护人员。志愿服务方面，近5000名“小叶子”志愿者上岗服务，全市范围还设置了600个城市文明志愿服务站（岗），组建了220支志愿者服务队。

六是城市环境更加优美。市容环境方面，“四叶草”南广场景观以“海纳百川、共享未来”为主题，360度全景展示我国锦绣缤纷的自然之美。人民广场、陆家嘴等重点区域展示主题花坛风采，黄浦江光影秀展演流光溢彩，苏州河两岸景观也将交相辉映。窗口服务方面，在全市42个窗口行业，组织开展寻找“最美服务窗口”等特色服务品牌创建活动。进博元素装扮到浦东、虹桥两大机场，机场到达区启用4处进博会接待服务中心。氛围营造方面，进博会上海城市形象片在主要媒体、移动电视等渠道滚动播出；在本市主要地标建筑、公共交通场所和工具等持续预热，营造出全城迎进博的浓厚氛围。

七是进博会溢出效应更大。展期内销售的展品进口环节三税全免、允许参展企业办理进口特殊食品临时许可证等13项政策，已形成制度性安排，今年又新增了允许展品在展会结束后，转入特殊监管区开展跨境电商业务等6项支持措施。今年将继续举办“2020上海城市推介大会”、第三届进博会友城论坛，进一步加大投资促进与精准招商力度。上海搭建的“6+365天”交易服务平台，今年又新增7个，达到56个，为参展商的优质产品进入中国市场提供全方位交易促进服务。其中，绿地全球商品贸易港设立39个国家馆，引进进口商品8万多件，贸易“分港”已先后在全国12个城市落地，建立起覆盖全国的进口商品集散网络。

(责编：夏晓伦、毕磊)
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