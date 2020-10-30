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报名踊跃、实力雄厚 第三届进博会采购商注册人数达40万

2020年10月30日20:46  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京10月30日电（记者夏晓伦）第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家主席习近平将通过视频发表主旨演讲。在今天举行的第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）新闻发布会上，商务部和上海市等有关方面介绍了筹备进展、展会亮点及服务保障等情况，并回答记者提问。

据介绍，本届进博会各项筹备工作已基本就绪，在采购商邀请和交易促进方面，呈现出以下几个特点：

一是采购商报名踊跃。在今年特殊形势下，本届进博会主动调控参展参会人员规模，重点邀请有明确采购意向的专业观众到会，即便如此，各地采购商报名仍积极踊跃，共组建39个交易团、近600个分团，注册单位11.2万家，注册人数达到40万人。

二是专业采购商实力雄厚。报名注册的采购商中，年营业额10亿美元以上的达到2238家，年进口额1亿美元以上的有近1400家。采购商对各类展品服务均有较大需求，其中对技术装备、汽车和服务贸易的关注度较高。

三是采购商结构进一步优化。从行业结构看，注册报名的采购商中，制造业、批发业和零售业企业排名前三，占比分别为30.6%、16.0%和8.2%，与进博会展区行业设置匹配度较高。从区域结构看，长三角、珠三角、京津冀地区仍是专业观众的主要来源地，占比近三分之二。从企业性质看，境内企业中，有5.35万家为民营企业，占比62.5%。

 

(责编：夏晓伦、毕磊)
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