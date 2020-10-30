第三届进博会招展火热：数十家企业连续签约未来三届

人民网北京10月30日电 （记者李彤）第三届中国国际进口博览会暨虹桥国际经济论坛开幕式将于11月4日在上海举行。国家主席习近平将通过视频发表主旨演讲。在今日举行的第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）新闻发布会上，商务部和上海市等有关方面介绍了筹备进展、展会亮点及服务保障等情况，并回答记者提问。

据介绍，在企业展招展方面，展览规模更大了，参展企业质量更高了，展品展览水平更高了，支持政策力度更大了。

各国企业参展积极踊跃，总展览面积比上届规模扩大近3万平方米，共设置食品及农产品、汽车、技术装备、消费品、医疗器械及医药保健、服务贸易六大展区，在今年特殊形势下，进博会展览面积再度扩大，充分表明世界各国对中国经济充满信心，全球企业对中国市场满怀期待。

世界500强及行业龙头企业参展意愿更强，回头率超过70%，展览面积比上届增加14%，更有数十家企业已连续签约未来三届。药品、医疗器械、乳业、高端消费品、汽车、工业电气、工程机械等行业排名前十的知名企业大部分将在进博会精彩亮相。

展览会上将有数百项新产品、新技术、新服务在第三届进博会期间进行“全球首发、中国首展”，不少行业细分领域的“隐形冠军”也将展示其首发产品。参展企业更加重视展台设计和绿色搭建，融入更多科技元素和环保理念，特装比例进一步提升至94%。

多个国家部委在前两届基础上，继续推出税收优惠、通关便利、市场准入等多项支持政策，有的加大支持力度或制定新的政策，如进博会展期内销售的进口展品税收优惠政策力度更大并常态化实施，将为展客商带来更多实惠。

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