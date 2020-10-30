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云米发布多款5G IoT新品 5G时代全屋家电高速互联

2020年10月30日16:54  来源：中国网
 
原标题：云米发布多款5G IoT新品 5G时代全屋家电高速互联

　　10月29日，云米举办主题为“全屋互联 5G来了”的5GIoT战略新品发布会，正式发布5GIoT路由器和5GIoT超级开关等新品，让用户畅享智能流畅的5GIoT家居互联。此外，云米还发布了5GIoT大屏冰箱及新一代新风速烘技术、能看得见水中污渍的AI智目洗衣机。

　　云米全屋互联网家电创始人、CEO陈小平表示，在云米Home SaaS 5GIoT系统架构下，家里的IoT设备都能高速互联，带来包括高速连网实时在线、One Touch一键组网、更为人性化人机交互等变化。

　　云米的无忌WiFi6-IoT芯片模组，能够流畅适配 多媒体的智能交互屏，实现全屋信号的更好覆盖。模组自带AI语音芯片，低成本，支持离线+在线语音，能够实现全屋设备自由地语音交互。此外，无忌WiFi6-IoT芯片模组还能实现全品类、全场景下的全屋智能设备统一协议，响应更快、连接更稳、交互更流畅。

　　作为全屋互联中的重要一环，云米推出了seaLink 5G Fixed WiFi6路由器。seaLink 5G Fixed搭载了高通IPQ8071A企业级芯片，新一代的WiFi6网络技术，还具备4xA53 四核CPU、256M ROM+512M RAM强劲内存、以及双核NPU，为家庭网络带来高速信号全屋覆盖和全屋设备无限畅连的体验。

　　云米超级开关HomePad 5GIoT，通过语音就可控制全屋智能设备及相应的智能场景，搭载WiFi 6模组及android10操作系统，具备1GB RAM+8GB ROM内存，能高速、稳定地满足全屋互联需求。

　　据介绍，云米全屋互联网家电已陆续推出60多个品类，此次推出的云米无忌WiFi6-IoT芯片模组、seaLink 5G Fixed WiFi6路由器和HomePad 5GIoT超级开关，让5GIoT的家全屋设备高速互联成为现实，家庭物联网得以更全面、更快速、更稳定地响应用户需求，全屋场景跨屏交互变得更加自由、顺畅。

　　21Face云米5GIoT大屏冰箱(法式520L)除了520L超大容量、矢量变频、风冷无霜等配置外，还搭载21寸大屏，搭载WiFi 6芯片模组，方便刷抖音、看爱奇艺、查菜谱，为用户带来更丰富流畅、功能多样且趣味无限的智能场景体验。

　　EyeBot智目洗是一款AI智能洗衣机，云米通过5GIoT结合AI算法，实现了洗涤过程智能化、洗涤结果可视化。该款洗衣机搭载了微光谱水质感应的核心技术，能够实时监测水质变化，同时配备AI智能算法，可精准感知衣物浊度和洗衣液残留程度。

　　云米推出搭载AI新风速烘技术的EyeBot新风速烘云米AI新风洗烘一体机，AI新风速烘技术突破了传统空气内循环的约束，持续吸入外界新鲜空气，并不断排出湿热空气，实现滚筒内与外界的空气对流，大大提升烘干效率。

　　业内人士指出，云米的系列5GIoT新产品，将为用户带来更丰富、更智能化的全屋互联体验，更通过WiFi6-IoT芯片模组无忌、5G高速全屋覆盖的seaLink路由器以及HomePad 5GIoT超级开关等，实现5G全时代下，全屋家电高速互联。

(责编：毕磊、夏晓伦)
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