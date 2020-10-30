原标题：奇安信发布Q3财报：营收达8.63亿元同比增长89.25%

10月30日，奇安信发布了其上市以来的首份“成绩单”。据三季报披露，第三季度营业收入达8.63亿元，同比增长89.25%，继续领跑网络安全板块。奇安信前三季度营收为18.7亿，同比增长30.41%，同期全员人效同比提升12.66%。

这一数字不仅在网络安全行业内属于翘楚，同样对于资本而言亦是“吸睛点”。三季报披露的前十大流通股东名单中，期货大佬葛卫东巨资布局奇安信，持仓量占流通股比例超过10%；全国社保基金一一六组合、南方基金、博时基金等公募基金都赫然在列。

作为国内网安领域龙头企业，奇安信于今年7月22在科创板挂牌交易，实际募资达57.19亿元，创同类型企业A股募资额新高。从三季报数据看，奇安信已经快速摆脱了新冠疫情影响，重新驶入高增长轨道，高成长性和抗压韧性进一步凸显。

报告期内，公司基础架构安全产品体系同比增长124%，其中零信任安全品类同比增长373%，市场领导者地位进一步巩固；公司大数据智能安全检测与管控产品体系竞争优势持续扩大，前三季度这一板块整体增长42.67%，其中态势感知、高级威胁检测（天眼）、NGSOC三大类产品整体增速近60%；新一代IT基础设施防护品类保持平稳，其中，云安全和大数据安全产品增速迅猛，云安全品类同比增长超过70%，大数据安全品类同比增长43.36%以上。

得益于其获得了更多的实战攻防演习项目，前三季度奇安信安全服务业务同比增长77.06%。随着收入高速增长，公司安全服务业务比重继续加大，由2019年的11.66%升至今年前三季度的15.13%。

报告期内，公司研发投入由2019年前三季度的7.83亿元升至今年前三季度的8.71亿元，增长近1亿元，增幅达到11.24%。持续高强度研发投入不断“开花结果”：前三季度，奇安信新申请专利共192件，其中发明专利175件，授权专利共57件。

经过近四年倾力打造，公司四大研发平台逐步开始发挥效能，超过七成的公司自研安全产品实现组件化、模块化，组件化、模块化产品收入占比超过60%。随着研发品类增多，四大平台产生的研发效果将进一步凸显。

据介绍，奇安信目前已在工业互联网安全领域相继发布安全态势、安全监测、主机防护三大类产品；冬奥会IAM以及政法、金融、央企等行业公司的零信任安全解决方案全面落地，多地标杆客户完成POC测试，进入商务阶段；公司内生安全框架已全面开花，已被纳入近百家央企及重要行业客户的“十四五”网络安全规划；第三代天狗引擎整体装机量突破100万台终端；公司全线自研产品均已获得相关部委的信创产品能力认定，有望成为未来中长期重要收入来源之一。

(责编：毕磊、夏晓伦)