互联网综合实力百强榜出炉：阿里、腾讯、美团列三甲

原标题：中国互联网企业综合实力研究报告（2020）正式发布

2020年10月29日，中国互联网协会在北京举办《中国互联网企业综合实力研究报告（2020）》发布会暨百家企业高峰论坛。中国互联网协会副秘书长宋茂恩在会议上正式发布了《中国互联网企业综合实力研究报告（2020）》。

宋茂恩指出，在这一年里，我国互联网行业头部企业整体发展呈现如下趋势：一是前百家企业总体营收规模创历史新高，互联网业务收入达3.5万亿元，整体规模较去年增长28.2%。总体盈利规模迈上新的台阶，营业利润总额达3174.9亿元。二是企业原始创新能力持续增强，研发投入规模达1772亿元，较去年增长15.2%。三是经济拉动作用显著，前百家企业纳税总额和员工数量同比增速分别为20.6%、18.3%，新模式新业态助力稳就业。四是互联网应用场景实现全方位覆盖，互联网企业地理聚集特征显著，京津冀、长三角、珠三角集中了超过八成的互联网前百家企业，北京成为入驻首选地。五是消费互联网持续深耕细作，电子商务稳居互联网垂直产业首要地位；产业互联网布局不断深化，云服务助力传统产业转型升级。六是领军企业格局持续变更，有21家企业连续8年入围互联网前百家企业，年度迭代率最高达到45%。互联网成长型企业发展势头迅猛，呈现如下趋势：一是成长型企业增速迅猛，且规模与盈利协同增长，营业收入同比增速达88.3%，是互联网前百家企业的3.1倍。二是研发投入规模处于业界高位，平均研发投入占比达12.6%。三是聚焦传统互联网领域，精雕细琢商业模式拓宽服务边界。四是社交电商助推企业营收爆发式增长，电子商务迎来投融资热潮。

在我国数字经济发展浪潮中，作为将信息技术与实体经济深度融合的典型场景，互联网产业表现出新的发展趋势：一是新基建将成为经济高质量发展内生动力，持续激发消费潜力。二是加速产业互联网布局，跨界融合程度将进一步加深。三是平台化产业新生态迅速崛起，信息技术有效提升互联网服务质量。四是互联网为疫情防控提供强有力的支撑，助力经济社会快速复苏。

中国互联网协会于会上发布了2020年中国互联网综合实力前百家企业和中国互联网成长型前20家企业名单。阿里巴巴（中国）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司、美团公司、百度公司、京东集团、网易集团、上海寻梦信息技术有限公司、北京小桔科技有限公司、北京字节跳动科技有限公司、腾讯音乐娱乐集团位居2020年中国互联网综合实力企业前十名。

中国互联网协会自2013年以来已连续8年开展中国互联网企业综合实力研究，获得了业界、政府部门以及媒体的广泛关注和认可。互联网企业综合实力研究工作不仅展示了我国互联网企业风采，还体现了我国互联网行业发展的新变化、新趋势，为推进网络强国建设，引导互联网行业良性发展提供客观的参考，为互联网企业在前进的道路上提供新模式、新业态等方面的借鉴。

2020年中国互联网综合实力前百家企业

2020年中国互联网成长型前20家企业

(责编：毕磊、夏晓伦)