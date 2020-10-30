原标题：亚都IFD空气消毒机上市 具有快速消杀等功能

10月29日，亚都IFD空气消毒机正式对外亮相。据了解，IFD空气消毒机采用了源于英国达尔文的空气消毒技术，这是一种利用电介质材料为载体的强电场消毒技术，在全世界多个国家申请了发明专利，它最重要的是通过专利技术灭活将空气中的细菌、病毒灭活，再加上双面双套模块的搭载，使其具有快速消杀、消杀彻底、消杀范围广等优点。

同时，亚都IFD空气消毒机其能主动吸附空气中的细微颗粒物，如花粉、香烟烟雾、过敏原等。

亚都IFD空气消毒机为了能够让人们更加直观地了解到室内所处的环境情况，内置了高灵敏度颗粒物传感器，监控室内空气质量，而监测结果也会通过液晶屏进行显示； 同时，灯光也会根据空气质量的实际情况发生变色，双重提醒作用，更加清晰地了解空气质量。

为了防误触，还特意设置了儿童锁功能，避免消毒机在使用过程中功能被随意设置，影响消毒效果，大大增强了产品的实用性以及可靠性。

蜂窝状中空微通道设计，低风阻运行，轻音低噪，不会影响人们正常生活休息，加之无需更换滤网又大大提高了其综合使用性价比。

在外观上，不仅延续了亚都产品一贯的洁净纯白，还增添了更具高端感的银、金两色，满足多种家居需求，精致大气的外形，即使放在角落也相当吸睛。

(责编：毕磊、夏晓伦)