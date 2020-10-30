“OLED自发光护眼行动”正式启动

原标题：OLED自发光护眼行动在京启动

10月28日，由中国电子视像行业协会、中国青少年发展基金会、与LG Display共同举办的“OLED自发光护眼行动”在京启动。

当下，青少年使用电视、手机等视频终端学习已成常态化。“青少年网课时长增加，导致近视比例提升。”北京大学儿童青少年卫生研究所所长马军表示，“青少年儿童近视预防的任务非常艰巨，而且青少年视力呈现低龄化特点。”

中国电子技术标准化研究院数字技术研究中心数字媒体室主任赵晓莺从专业检测的角度，阐述了健康护眼显示设备的重要。中国电子技术标准化研究院针对相同尺寸的OLED显示屏和其他的显示屏幕做的对比测试的结果可以看到，OLED屏幕在平均的亮度，包括它的蓝光、加权辐照亮度上都有优势，在清晰度、舒适度、细节表现力和真实度上的表现也都不错，尤其在眼疲劳方面的表现更突出一些。”

在中国电子视像行业协会名誉会长兼执行秘书长郝亚斌看来。今天公益活动就是要进一步引起对视力健康尤其中小学生视力健康的重视程度，防护青少年视力已经迫在眉睫。同时眼健康更是整个视像行业良性发展的首要的条件，一切的技术革新、产业升级都必须把保护视力作为前提，这也是每个显示设备企业的社会责任，也是整个电子视像行业的意义和担当。

在“OLED自发光护眼行动”启动仪式上，中国电子视像行业协会和LG Display，共同代表OLED阵营向中国青少年发展基金会捐赠总价值100万元的款项和物资。据了解，本次活动的捐款将用于50位贫困家庭的学生进行眼健康检查和治疗；此外，主办方还将向30所贫困地区希望小学捐赠包括OLED自发光电视、护眼灯在内的护眼设备，用于改善贫困地区青少年眼健康状况。

在发布会上，中国电子视像行业协会执行秘书长彭健锋还宣布了“OLED自发光护眼行动”3年公益计划。据了解，OLED阵营将持续进行针对青少年的眼健康公益活动，京东、苏宁、国美等渠道商，以及创维、飞利浦、海信、康佳、LG电子、索尼等OLED电视厂商，未来也将以不同形式加入到公益活动中，共同参与公益项目，推动OLED自发光护眼电视的发展。

LG Display全球市场推广副总裁高规荣提到，从上半年开始，LG Display就联合有关机构、协会、渠道商、整机厂商，围绕线上传播开展了护眼行动的相关传播内容，目的在于提醒消费者合理用眼、使用健康护眼电视保护视力。OLED自发光电视具有低蓝光、无闪烁的护眼优势，在眼健康方面能为广大消费者尤其是青少年儿童带来更好的选择。

随着健康意识提升，护眼电视的热度也攀上高峰。自今年OLED自发光电视实现国产化以来，其普及速度进一步加快。此次OLED电视阵营全力出击，共同发起健康护眼公益活动，形成一定的社会影响力，这对于将到来的双十一大促具有强大的推动作用。

(责编：毕磊、夏晓伦)