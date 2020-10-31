历史交汇点上的五中全会(望海楼)

金秋之际，中共十九届五中全会如期举行。未来五年、未来十五年，中国将往何处去？全会公报释放明确信号。总结过去、研判形势、谋划未来，是这次全会的重要任务。它召开于重要的历史交汇点上。

往近了说，如今是“十三五”时期与“十四五”时期的交汇点。

面对过去五年，全会深刻总结了“十三五”时期的巨大成就，高度评价决胜全面建成小康社会取得的决定性成就。会议公报中，大量“硬成绩”公布。比如，预计2020年国内生产总值突破100万亿元；再如，过去五年脱贫攻坚战，5575万农村贫困人口实现脱贫；又如，过去五年城镇新增就业超过6000万人。在这一系列历史性成就背后，是“十三五”规划目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望，中华民族伟大复兴向前迈出了新的一大步，社会主义中国以更加雄伟的身姿屹立于世界东方。

面对当前局势，全会深入分析了我国发展环境面临的深刻复杂变化，认为当前和今后一个时期，我国发展仍然处于重要战略机遇期，但机遇和挑战都有新的发展变化。

面对未来五年，全会对“十四五”时期经济社会发展提出了指导思想和必须遵循的原则，设定了主要目标。“十四五”中国经济社会发展的主要目标，可以概括为“六个新”，那就是经济发展取得新成效，改革开放迈出新步伐，社会文明程度得到新提高，生态文明建设实现新进步，民生福祉达到新水平，国家治理效能得到新提升。

往远了说，这是站在实现“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上谋划的宏伟蓝图。

全会所召开的时间点，是实现第一个百年奋斗目标之后向第二个百年奋斗目标进军的全新起点。此前，习近平总书记明确指出，“十四五”时期是我国全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标之后，乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，我国将进入新发展阶段。

面向未来，全会不只定下未来五年的目标，还提出了到2035年基本实现社会主义现代化的远景目标。此前，十九大报告明确提出，从2020年到本世纪中叶可以分两个阶段来安排，其中第一个阶段是从2020年到2035年，在全面建成小康社会的基础上，再奋斗十五年，基本实现社会主义现代化。在十九大报告基础上，此次全会细化、丰富了这一远景目标。

如何实现发展目标？契合当下形势与需求，全会提出了12条具体要求，涵盖“坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”“加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级”“形成强大国内市场，构建新发展格局”等。尤其值得注意的是，这些要求中，第一条即事关创新，并将其放到了“我国现代化建设全局中的核心地位”。创新的分量之重可想而知。

站在历史节点上，我们回顾过去成就，展望未来征程。在“十三五”时期奠定的宝贵基础上，在新的时间坐标中，中国共产党人绘就了全新蓝图。从这一历史交汇点出发，我们必将书写全新的历史、创造更大的奇迹！

（作者为本报评论员）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)