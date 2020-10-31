《母婴家电技术规范》团体标准正式发布

北京商报讯（记者 石飞月）10月29日，在中国家用电器研究院主办，中国家用电器研究院设计研究与评测中心承办的“母婴家电技术规范暨2020母婴嘉电评测结果发布”会议上，《母婴家电技术规范》团体标准也正式发布。
据中国家用电器研究院设计研究与评测中心部长宋力强介绍，《母婴家电技术规范》团体标准是业内首个基于真实使用场景的母婴家电相关标准，同时，该标准涉及多类与母婴人群相关的产品，针对与母婴人群健康和舒适相关的功能制定了测试方法和技术指标，消费者只需查看依据该标准的测试结果，就能明确哪些产品是适合母婴群体的。在保证试验条件科学严谨的前提下，尽量做到了让消费者对试验结果，看得懂，用得到。
母婴团标涵盖了大部分与母婴群体应用高度相关的产品，包含冰箱、空调、洗衣机、洗碗机、干衣机、电热水器、燃气热水器和空气净化器几个品类，大部分品类是行业内首次制定的。根据母婴人群较为敏感，对产品的健康、安全要求较高的特点，团体标准在贴近真实的使用场景，从健康和产品性能两个维度对产品进行了评价。
中国家用电器研究院院长助理吴海涛表示，母婴家电的美好前景是需要持续推动的。目前，市场虽然仍处于培育期，但已经有了刚性需求，行业现状及发展前景得到了社会各界的关注。中国家用电器研究院针对相关行业问题，结合母婴家电产品发展需求，制定的《母婴家电技术规范》，对规范母婴家电市场秩序，引领行业高质量发展具有重要意义。而依据该标准的母婴嘉电评测项目，则向消费者提供了客观公正的评价结果，为用户选购提供了更准确、更权威、更科学的指导意见。
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