人民网>>财经>>产业

《母婴家电技术规范》团体标准正式发布

2020年10月31日15:25  来源：北京商报
 
原标题：《母婴家电技术规范》团体标准正式发布

　　北京商报讯（记者 石飞月）10月29日，在中国家用电器研究院主办，中国家用电器研究院设计研究与评测中心承办的“母婴家电技术规范暨2020母婴嘉电评测结果发布”会议上，《母婴家电技术规范》团体标准也正式发布。

　　据中国家用电器研究院设计研究与评测中心部长宋力强介绍，《母婴家电技术规范》团体标准是业内首个基于真实使用场景的母婴家电相关标准，同时，该标准涉及多类与母婴人群相关的产品，针对与母婴人群健康和舒适相关的功能制定了测试方法和技术指标，消费者只需查看依据该标准的测试结果，就能明确哪些产品是适合母婴群体的。在保证试验条件科学严谨的前提下，尽量做到了让消费者对试验结果，看得懂，用得到。

　　母婴团标涵盖了大部分与母婴群体应用高度相关的产品，包含冰箱、空调、洗衣机、洗碗机、干衣机、电热水器、燃气热水器和空气净化器几个品类，大部分品类是行业内首次制定的。根据母婴人群较为敏感，对产品的健康、安全要求较高的特点，团体标准在贴近真实的使用场景，从健康和产品性能两个维度对产品进行了评价。

　　中国家用电器研究院院长助理吴海涛表示，母婴家电的美好前景是需要持续推动的。目前，市场虽然仍处于培育期，但已经有了刚性需求，行业现状及发展前景得到了社会各界的关注。中国家用电器研究院针对相关行业问题，结合母婴家电产品发展需求，制定的《母婴家电技术规范》，对规范母婴家电市场秩序，引领行业高质量发展具有重要意义。而依据该标准的母婴嘉电评测项目，则向消费者提供了客观公正的评价结果，为用户选购提供了更准确、更权威、更科学的指导意见。

(责编：毕磊、夏晓伦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经

发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元　　人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】

财经

我国前三季度经济增长由负转正 第三季度GDP增4.9%　　人民网北京10月19日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值722786亿元，按可比价格计算，同比增长0.7%。 分季度看，一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增长4.9%。分产业看，第一产…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved