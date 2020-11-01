前三季度全国新增减税降费超2万亿元

新华社北京11月1日电（记者王雨萧）记者1日从国家税务总局了解到，前三季度，全国新增减税降费累计达20924亿元。其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费13659亿元。
国家税务总局收入规划核算司司长蔡自力介绍，前三季度，全国新办理税种认定、发票领用、申报纳税等涉税事项的纳税人数量比去年同期增长7.5%，其中，三季度同比增长26%，比二季度增速提高18.9个百分点。随着减税降费等一系列助企纾困政策落地见效，各类市场主体活力稳步恢复。
蔡自力说，在帮助企业盘活资金的同时，税务部门还充分发挥税收大数据优势，帮助出口企业积极谋求向内销转型。税收数据显示，前三季度，全国出口企业内销收入同比增长7.7%，出口企业内销市场份额由1月份的12.2%提升至9月份的13.8%。
蔡自力表示，下一步，税务部门将下更大气力落实各项减税降费政策，不断优化办税缴费服务，让减税降费的“真金白银”切实惠企利民，激发各类市场主体活力。
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