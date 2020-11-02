民企对营商环境满意度提升

本报北京11月1日电 （记者叶晓楠）全国工商联1日发布的2020年“万家民营企业评营商环境”结果显示，民营企业对营商环境满意程度明显好于去年，在百分制下，样本企业对所在城市营商环境的总体评分从去年的68.71上升到74.46，其中法治环境、市场环境较去年都有较大程度提升。

调查结果显示，民营企业对要素资源获得与保障的满意度评价较高，但期待政府在用电成本、融资成本和用工成本下降方面提供更多支持。在政务环境方面，疫情发生以来密集出台的惠企政策增强了企业获得感，近七成参与调查企业表示，今年上半年税费较去年同期有所下降。市场环境方面，企业反映在教育、医疗和养老三大民生领域市场准入持续扩大。关于创新环境优化，企业期待在高端人才引进、财政补贴政策等方面得到更多支持。

据悉，此次调查收回民营企业有效问卷40216份，有效数据1200多万条，参与调查企业覆盖东中西地区、各行业大中小微不同规模。

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