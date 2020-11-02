2020直播经济产业峰会举行

本报海安11月1日电 （记者叶子）10月31日，由海安市人民政府、盘石集团主办的“2020直播经济产业峰会暨中国主播海安行”在江苏省海安市召开。本次会议围绕数字经济发展战略、海安数字技术创新以及直播经济产业等内容，开展经验分享、技能培训等活动，助力海安数字经济发展。
会上，海安市人民政府、盘石集团达成合作协议，双方将共同出资105亿元人民币建设盘石数字经济产业园和直播电商总部基地，围绕直播电商、数字人才培养等内容，打造多功能多业态融合的互联网+产业中心，推进海安经济数字化转型升级。当晚还开启了“红红火火直播展”活动，多平台直播推介海安特色商品。
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发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】
发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6% 人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】
发改委：截至今年9月 消费扶贫总额超过4600亿元 人民网北京10月20日电（许维娜）20日上午，国家发展改革委举行10月份例行新闻发布会。国家发改委新闻发言人孟玮在新闻发布会上表示，消费扶贫全面启动实施以来，国家发展改革委会同相关部门，持续推动消费、流通、生产各环节精准对接，政府、企业、社…【详细】