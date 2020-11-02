2020直播经济产业峰会举行

本报海安11月1日电 （记者叶子）10月31日，由海安市人民政府、盘石集团主办的“2020直播经济产业峰会暨中国主播海安行”在江苏省海安市召开。本次会议围绕数字经济发展战略、海安数字技术创新以及直播经济产业等内容，开展经验分享、技能培训等活动，助力海安数字经济发展。

会上，海安市人民政府、盘石集团达成合作协议，双方将共同出资105亿元人民币建设盘石数字经济产业园和直播电商总部基地，围绕直播电商、数字人才培养等内容，打造多功能多业态融合的互联网+产业中心，推进海安经济数字化转型升级。当晚还开启了“红红火火直播展”活动，多平台直播推介海安特色商品。

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