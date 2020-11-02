制造业PMI连续八个月处于扩张区间

图为工人在中建钢构四川有限公司制造厂进行保焊作业。

潘 帅摄（人民视觉）

国家统计局10月31日发布的数据显示，10月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.4%，自3月份以来连续位于临界点以上，制造业总体持续回暖。

谈及10月份制造业PMI运行情况，国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河指出，随着做好“六稳”工作、落实“六保”任务的各项政策措施持续发力，中国经济延续稳定恢复态势。10月份，制造业PMI虽略低于上月0.1个百分点，但自7月份以来始终位于51.0%及以上，已连续8个月处于扩张区间。“总的来看，制造业PMI保持稳定，本月主要有4方面特点。”

产需保持较快恢复。生产指数为53.9%，比上月微落0.1个百分点，新订单指数为52.8%，与上月持平，均持续位于临界点以上，表明制造业生产继续回升，需求稳步改善。从行业情况看，部分传统制造业恢复有所加快，其中，纺织、化学纤维及橡胶塑料制品、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、金属制品等行业生产指数和新订单指数较上月均有不同程度上升。

进出口指数在荣枯线以上同步回升。本月新出口订单指数和进口指数为51.0%和50.8%，分别高于上月0.2和0.4个百分点，均连续两个月位于扩张区间，主要是稳外贸稳外资政策效应持续显现，叠加近期世界主要经济体制造业恢复性改善，中国进出口进一步回暖。

需求持续回暖带动价格回升。主要原材料购进价格指数和出厂价格指数为58.8%和53.2%，分别高于上月0.3和0.7个百分点，均为近期高点。在调查的21个行业中，有9个行业的主要原材料购进价格指数和11个行业的出厂价格指数高于上月。其中，纺织、化学原料及化学制品、化学纤维及橡胶塑料制品等行业的两个价格指数升幅最为明显，反映相关行业市场活跃度有所提升。

企业信心不断增强。本月企业生产经营活动预期指数升至59.3%，高于上月0.6个百分点，企业对行业发展信心加快恢复。从行业情况看，纺织、有色金属冶炼及压延加工、通用设备、专用设备、汽车等12个行业的生产经营活动预期指数均位于60.0%及以上的高位景气区间，表明企业对市场预期较为乐观。

(责编：胡永秋、杨光宇)