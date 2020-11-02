绍兴智慧快速路工程进展顺利

本报电 （闵玉辉、孔祥文）2022年杭州亚运会重点配套工程——浙江绍兴二环西路智慧快速路工程鉴湖大桥辅桥日前建成开通，大桥主体和智慧快速路工程进展顺利。

中铁二十二局集团三公司项目经理万成福说，新建鉴湖大桥项目主桥三跨总重约2970吨，单侧辅桥三跨总重近2000吨，为国内首例连续三跨变截面钢箱梁滑移施工工程。项目技术小组会同有关专家，论证确定了水中支架系统和滑移系统，创新使用智能支座，采用集成传感技术和数据采集技术，对桥梁整体的受力状态和工作状态进行实时监测评估，确保桥梁施工安全。

万成福说，为落实“智能亚运”的目标，绍兴二环西路智慧快速路工程采用“BlM（建筑信息模型）+GlS（地理信息系统）”数字信息化管理，为国内最先进的智慧工程。

据悉，该工程将于2022年5月建成通车。

(责编：胡永秋、杨光宇)