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从老区群众的幸福生活看共享发展

致富路上 携手前行（经济新方位·新发展理念）

本报记者 戴林峰

2020年11月02日06:11  来源：人民网－人民日报
 

　　核心阅读

　　合作社内，能人返乡创业，带领村民共同致富；生产线上，笋农成了上班族，收入稳定有保障；产业园里，职工之家同步落成，乐享一站式生活服务……

　　江西老区群众正越来越多共享改革发展成果，获得感幸福感安全感不断提升。

　　

　　夕阳斜映霞满天，罗霄深处有人家。循着袅袅炊烟，步入江西省井冈山市马源民宿，小院中食客满座，老板娘陈爱玲在厨房里，柴火“噼里啪啦”烧得旺；彼时，宜春铜鼓县建档立卡贫困户钟国奕在生产线上忙活，切笋声清脆作响；同样没下班的还有吉安高新区工人廖春燕，无法抽身接儿子放学，不过小朋友已被专人专车护送至园区的四点半课堂。

　　江西各地近年来贯彻新发展理念，老区面貌日新月异，困难群众稳步增收，发展红利惠及千家万户。

　　成立合作社——

　　返乡，带领村民一起赚

　　黄洋界脚下，茅坪河淌，一座青苔斑驳的古桥枕水而卧。这里曾是秋收起义部队走过的地方，如今成为红色旅游的打卡点，游客纷至沓来，为井冈山市马源村村民架起一条脱贫增收的致富路。

　　几年前，马源还是个山深路隘、田少地薄的省定贫困村，土坯房灌风漏雨，烂泥路坑洼不平。

　　脱贫攻坚战打响，柏油路铺进大山，幢幢客家新居拔地而起。谢小民是土生土长的马源人，也是红军烈士后代，南下广东打工10余年，村里的这些变化他看在眼里。2017年，他说服妻子陈爱玲一起回到马源，把自家小楼改造成拥有68个床位的红色主题民宿，还发起成立了乡村旅游合作社。

　　装修统一风格、设施统一配置、客源统一安排，合作社短短几年吸收70多户，其中包括建档立卡贫困户龙鸡月，“老伴患癌，治病掏空了积蓄，日子过得挺难。”谢小民主动找上门来，邀她入股合作社，龙鸡月心里没底，“搞民宿投入大，拿不出本钱咋办？”谢小民说：“别担心，合作社出大头，各家各户把游客招待好就成。”

　　合作社为龙鸡月配了16张高低床，床单被褥一应俱全，由专业公司定时更换清洁。办妥食品卫生健康证后，龙鸡月烧旺柴火灶、抡起大铁勺，下厨烹制红军餐，游客吃得津津有味，民宿人气越来越旺，龙鸡月的家庭收入由2014年的14688元跃升至2019年的41065元，脱贫摘了帽。

　　走一段红军路、吃一顿红军餐、住一宿红旅馆……2019年，马源村接待红色研学学员2.8万余人，乡村旅游合作社户均增收3.5万余元。

　　引入生产线——

　　进厂，稳定就业收入增

　　榨了40年笋的李纪明，今年不干了。走进他位于铜鼓县大塅镇双红村的家中一瞧，榨笋的木箱子挨着墙沿垒，已布满蛛丝。“笋虽然不再榨了，但收入却一点没少。”李纪明说，靠着给村里新建的竹笋厂供鲜笋，今年赚了两万多元，腾出时间外出打零工，又增收了一万余元。

　　双红村地处赣西北的大山深处，竹波万里、翠荫成海，毛竹林达4.5万亩，老乡们年年春天进山挖笋。随地搭个笋棚、支口大锅便煮，抓紧时间装入木箱手工压榨，入伏后还要摊匀晾晒，前前后后得忙活大半年。若是竹笋榨不好、晒不干、淋了雨，几个月的辛苦就打了水漂。

　　家家户户靠笋吃饭，双红村日子却过得并不红火。作为铜鼓县贫困人口最多的“十三五”省级深度贫困村，如何把双红竹笋做成产业，让靠山吃山换一个“吃”法？2018年底，对口帮扶的江铜集团投入293万元扶贫资金，为双红村建起现代化竹笋加工厂，引入了一条专业生产线。

　　榨笋用上了机械设备，传统的晒笋也被烘干机取代，竹农再也不必靠天吃饭。双红笋厂今年收购鲜笋超过100万公斤，为村民增加收入220余万元，并带动23名村民务工增收。

　　58岁的钟国奕成了家门口的“上班族”。身患残疾，钟国奕没法出远门打工，这些年守着家里的十几亩竹林过日子，是建档立卡贫困户。笋厂投产后，村里给钟国奕安排了扶贫专岗，月工资3000多元。贫困户家的鲜笋卖给厂里，每公斤还能多得两毛钱奖励，今年钟国奕卖了8000多公斤，收入将近1万元。去年，钟国奕还住进了扶贫安置房。

　　如今，江铜集团又追加投资347万元，援建双红笋厂二期项目，预计可增加就业岗位30余个。

　　布局产业园——

　　安家，配套完善真方便

　　大卖场内琳琅满目、奶茶店里浓香四溢、电影院中银幕闪烁……步入吉安高新区职工之家，恍若置身城市中心的商住综合体。这里是座年产值超500亿元的工业园区。2019年，吉安高新区生产耳机1875万套，生产各类数据线11.2亿米，可绕地球28圈。今年上半年，高新区克服疫情等不利因素影响，实现外贸出口21.56亿美元，同比增长228.6%。

　　产品高精尖，园区暖人心。一座集吃穿住学娱为一体的职工之家与生产厂房同步落成，占地面积81362平方米，聚集大小商铺38家，为3万余名员工提供一站式生活服务。工业园区也是生活社区，员工下班后走出车间，去健身房，去茶餐厅，去美容院。

　　从山旮旯里走出来的吉安县油田镇大园村村民廖春燕，如今已是管理着十几名员工的车间流水线线长。可就在几年前，她还没脱贫摘帽。母亲中风半瘫，婆婆心脏病严重，孩子年龄尚小。村干部介绍她到园区务工，廖春燕动了心却有顾虑：“园区离家远，在哪住？孩子放学早，谁接送？流水线工作强度大，适应不了咋办？”

　　这些问题进园之后迎刃而解。宿舍免费提供，直接拎包入住；四点半课堂设施齐全，有专人专车护送孩子放学；休闲娱乐设施遍布园区。为了方便员工周末回家探亲，园区开设了4条定制公交线路，只需两元钱，廖春燕就能回到80多公里外的大园村。现在，廖春燕的月工资超过7000元，还贷款在吉安县城买了套三居室的商品房。

　　如今，越来越多像廖春燕这样的老区普通群众，在点滴变化中收获满满幸福，在同步小康中共享美好生活。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月02日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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