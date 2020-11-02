我国创新指数再创新高

本报北京11月1日电 （记者刘志强）国家统计局日前发布了2019年中国创新指数测算结果。据测算，2019年中国创新指数达到228.3（以2005年为100），比上年增长7.8%，延续较快增长态势。

分领域看，2019年，我国创新环境指数、创新投入指数、创新产出指数和创新成效指数分别达到249.9、199.1、295.3和168.8，分别比上年增长10.5%、3.0%、11.8%和3.1%。在4个创新分领域的21个指标中，有19个指标指数比上年有所提高，其中享受加计扣除减免税企业占比、百家企业商标拥有量、发明专利授权数占专利授权数的比重及万名科技活动人员技术市场成交额等4个指标指数均实现两位数增长。

“测算结果表明：2019年，我国创新环境明显优化，创新投入稳步提高，创新产出大幅提升，创新成效进一步显现，创新发展新动能不断增强。”国家统计局社科文司统计师李胤就2019年中国创新指数再创新高的原因进行了解读——

财政科技投入力度不断加大，加计扣除减免政策成效显著。2019年，国家财政科技支出达10717.4亿元，比上年增长12.6%。近年来，我国对企业研发费用加计扣除实施提高扣减比例和扩大适用范围的相关政策，取得了明显成效。2019年，受惠的规模以上工业企业为5.0万家，比上年增长43.2%；研发加计扣除减免税达到1399.7亿元，首次超过千亿元。

研发投入保持较快增长。2019年，我国研发经费投入达22143.6亿元，比上年增长12.5%，连续4年实现两位数增长，投入总量稳居世界第二位；研发投入强度为2.23%，比上年提高0.09个百分点，与发达国家的差距逐年缩小。

企业创新主体作用持续稳固。2019年，我国企业研发经费达到16921.8亿元，比上年增长11.1%，对全社会研发经费增长的贡献为68.5%。2019年，在规模以上工业企业中，有18.8万家企业开展了技术创新活动，所占比重为49.6%，比上年大幅提高6.6个百分点。2019年，我国大中型工业企业实现新产品销售收入16.6万亿元，与主营业务收入之比为24.9%，比上年提高1.4个百分点，占比创2005年以来新高。

创新产出成果丰硕，技术市场发展迅速。2019年，我国国内专利授权数为247.4万件，比上年增长6.0%；发表科技论文195万篇，增长6.0%。企业品牌建设不断推进，截至2019年底，大中型工业企业拥有注册商标53.8万件，比上年增长14.0%。2019年，我国技术市场成交合同金额达22398.4亿元，比上年增长26.6%，显示技术成果转移转化通道正加速打通。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 02 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)