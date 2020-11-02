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晋能控股集团挂牌

山西国企新一轮战略重组基本收官

2020年11月02日06:11  来源：人民网－人民日报
 

　　本报太原11月1日电  （记者胡健）晋能控股集团有限公司揭牌仪式近日在山西大同举行，标志着历时6个月、涉改资产2.6万亿元的山西省属国企新一轮战略性重组基本收官，经过专业化战略重组，山西省属企业数量从28家调整至23家，新兴产业企业大幅增加，国有资本布局更趋优化。

　　经过战略重组，山西省属煤企数量从7家集团调整至1家能源集团、1家煤企。重组后的晋能控股集团资产总额达到1.11万亿元，煤炭产能约4亿吨，电力装机容量3814.71万千瓦，煤机装备制造资产规模368.65亿元，是全球第三大煤炭企业。重组后的山西焦煤集团资产总额4416.4亿元，煤炭产能约2亿吨。

　　山西省国资运营公司有关负责人介绍，截至目前，战略重组涉改资产占省属企业资产总额的79%，涉改一级企业20户，占改革前省属企业户数的71%，涉改人员86万人，占省属企业在岗职工人数的96%，涉改产业涵盖了焦煤、动力煤、钢铁、化工、信创、新材料、文旅、体育等14个领域。

　　山西聚焦传统产业做强，重组成立了晋能控股集团、华阳新材料科技集团、潞安化工集团、华新燃气集团。紧扣新兴产业做优，支柱产业做多，重组成立了华远国际陆港集团、华舰体育控股集团、云时代公司等。

　　在新一轮国资国企改革推动下，截至9月底，山西省属国企主要经济指标降幅已连续4个月收窄，9月当月实现利润40.3亿元，同比增长13.7%，今年首次实现月度利润正增长，并创下历史单月新高。


　　《 人民日报 》（ 2020年11月02日 02 版）
(责编：胡永秋、杨光宇)
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