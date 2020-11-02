山东出台财政政策支持八大发展战略

本报济南11月1日电 （记者侯琳良）山东省政府近日印发《关于支持八大发展战略的财政政策》，出台8个方面26条财政政策措施，“打包”支持山东新旧动能转换、海洋强省、打造乡村振兴齐鲁样板等八大发展战略，预计2021年省级将投入1500亿元资金。

山东省财政厅党组书记、厅长刘兴云介绍，这26条措施涵盖税费调节、财政体制、资金投入、基金保障、财政金融协同等各个方面，把握“市场化、系统整合、强化激励”三个原则，是一套含金量较高的政策“组合拳”。

以支持新旧动能转换为例，政策设立专项奖补资金，引导钢铁、炼化等行业淘汰落后及过剩产能，推进危化品企业搬迁改造；推动开展能耗等指标收储交易，支持全省重大产能布局调整项目；整合资金实施高水平技术改造，重点支持“零增地”和智能化技改项目；运用税收优惠、股权投资、政府采购首购等政策手段，支持打造工业互联网基地，推广应用自主创新产品……

在支持海洋强省方面，根据政策，山东将重点支持突破“卡脖子”关键技术研发和海洋科技成果转化，对海洋重大基础设施建设，省级通过专项债券、基建投资给予倾斜支持；对现代海洋产业相关基金，省级引导基金最高出资30%，省市县三级最高出资50%，重点支持现代海洋产业优选项目。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 10 版）

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