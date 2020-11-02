中国（北京）自贸区CBD国际人才港启动

本报北京11月1日电 （记者王昊男）10月31日，随着北京CBD国际人才一站式服务中心揭牌，中国（北京）自由贸易试验区CBD国际人才港在北京市朝阳区正式启动。CBD国际人才港将通过打造人才集聚平台、综合服务平台、发展培育平台和交流互动平台，形成全链条人才服务体系，为北京自贸区建设提供有力支撑。

据了解，人才港将实施分层分类人才吸引政策，制定急需紧缺人才目录，计划在数字贸易、文化贸易、跨境金融等领域，引进支持3000名领军人才，培养培育10000名优秀人才。

同时，人才港通过设立“CBD国际人才一站式服务中心”，完善服务流程，简化办事程序，实行“工作许可、居留许可”一门办理，并颁布“人才全流程服务清单”，动态健全完善清单内容，实现国际人才服务的功能叠加和品质升级。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 10 版）

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