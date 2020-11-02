三峡工程完成整体竣工验收

宏伟的三峡大坝。

陈 勇摄（影像中国）

本报北京11月1日电 （记者朱隽、王浩）水利部、国家发展改革委11月1日公布，三峡工程日前完成整体竣工验收全部程序。根据验收结论，三峡工程建设任务全面完成，工程质量总体优良，运行持续保持良好状态，防洪、发电、航运、水资源利用等综合效益全面发挥。

防洪方面，三峡水库通过有效拦蓄长江上游洪水，保障了中下游地区防洪安全。从蓄水至2020年8月底，三峡水库累计拦洪总量超过1800亿立方米。

发电方面，三峡电站是世界上总装机容量最大的水电站。截至2020年8月底，累计发电量达13541亿千瓦时，有力支持了华东、华中、广东等地区电力供应，已成为我国重要的大型清洁能源生产基地。

航运方面，三峡船闸自2003年6月试通航以来，过闸货运量快速增长，2011年首次突破1亿吨。截至2020年8月底，累计过闸货运量14.83亿吨，有力推动了长江经济带快速发展。

水资源利用方面，三峡水库已成为我国重要的战略性淡水资源库。截至2020年8月底，累计补水2267天，补水总量2894亿立方米。中下游地区生产、生活和生态用水条件得到显著改善。

生态与环境保护方面，节能减排效益显著。自投产至2020年8月底，三峡电站发出的优质清洁电力能源，相当于节约标准煤4.30亿吨，减少二氧化碳排放11.69亿吨。

《 人民日报 》（ 2020年11月02日 01 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)