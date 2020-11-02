入户登记正式展开 走进人口普查工作一线

人民网北京11月2日电 （杨曦）自11月1日起，第七次全国人口普查正式进入登记阶段，整个登记工作将持续到12月10日结束。

此次人口普查主要调查人口和住户的基本情况，包括姓名、公民身份证号码、性别、年龄、民族、受教育程度、行业、职业、迁移流动、婚姻生育、死亡、住房等情况。在普查登记阶段，普查机构将主要开展普查员入户登记、进行比对复查，登记完成后，还将开展事后质量抽查等工作，确保普查登记真实准确、不重不漏。

据了解，北京市11.5万名普查人员将走进千家万户，逐人逐项登记普查信息。在普查登记工作开展首日，人民网财经频道记者来到朝阳区奥运村街道林萃社区，跟随普查员入户登记，带您一起了解普查一线的工作情况。

图为普查员进行体温测量（人民网杨曦 摄）

每天早上9点，普查员们来到社区服务站，做好入户登记前的一系列准备工作。首先是整理好普查装备，统一的着装、工作证，党员佩戴好党徽。疫情期间，防护工作必须到位，带好口罩，依次测量体温。体温正常，出发！

图为普查员入户时随身携带物品（人民网杨曦 摄）

除了身着印有人口普查标志的服装，佩戴统一的普查人员证件，每位普查员还配备有统一的背包。背包里装有为居民准备的小礼物——环保袋，普查员使用的鞋套、手套，以及在楼道间填写资料时辅助照明的小灯。

图为普查员进入林萃社区开展工作（人民网杨曦 摄）

郭海岩（右一）是朝阳区奥运村街道林萃社区的一名普查员，他同样参加过2010年开展的第六次全国人口普查工作。他介绍，这个社区的普查员主要由社区工作者、物业人员以及志愿者组成。

图为小区人口普查宣传标语（人民网杨曦 摄）

小区一进门，便能看见第七次全国人口普查的宣传牌。宣传牌上对普查登记的主要内容进行了介绍，“十年人口有变化，定期普查意义大”，醒目的宣传标语向市民传达人口普查的重大意义，呼吁全社会共同支持和配合人口普查摸底和登记工作。

图为普查员入户普查现场（人民网杨曦 摄）

随着互联网的全覆盖，智能手机的普及，普查员可以直接使用智能手机上的APP进行登记。在老大爷拿出户口本后，郭海岩与另一名普查员一边询问相关信息，一边在手机上填写登记。

图为普查员为居民赠送小礼品（人民网杨曦 摄）

针对我国社会老龄化程度逐步加深，这次人口普查增加了60岁以上的人填报居住状况和健康状况指标，为政府制定养老政策和发展养老事业提供数据支撑。在大爷的配合下，登记工作顺利完成，普查员送上了提前准备好的小礼品。

图为居民自主填报普查信息（人民网杨曦 摄）

为了方便住户申报普查信息，此次普查对普查短表首次采用普查对象自主填报方式，居民可通过使用移动终端扫描二维码联网自行申报个人和家庭信息。在普查员的指导下，一户居民完成了自主填报。

图朝阳区奥运街道林萃社区普查员合影（人民网杨曦 摄）

入户登记是普查最重要的环节，决定着普查数据质量和普查工作的成败。11月1日这天起，700多万普查人员肩负着党和国家的重托，承载着亿万人民对美好生活的期盼，将逐门逐户走进4亿多住户家庭，全力以赴打赢人口普查入户登记这场关键战役。

(责编：杨曦、毕磊)