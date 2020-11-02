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上海上港全家福大片曝光 海澜之家为中国足坛注入“新力量”

2020年11月02日14:54  来源：人民网-财经频道
 

近日，上海上港的正装全家福大片曝光，他们身着海澜之家为其量身定制的西装，引来球迷的点赞。

赛场上，上海上港球员们也渐渐找回状态，尽管在上一场比赛中，一度面临战术被压制、球员伤病严重、德比赛后疲惫不堪等诸多因素的困扰，先失一球还被罚下一人。在这似乎已踏入绝境的关键时刻，上港心中的那股韧性反而被激发出来，最终将晋级决赛的悬念又保留到了下一场比赛。

在首轮半决赛赛后采访中，上港主帅佩雷拉表示，若想晋级决赛，球队需要保持在本场比赛中展现的顽强意志力。而这不仅仅是上海上港队需要的意志，更是整个中超，甚至整个中国足球都需要的意志品质。

在半决赛首轮对决中，卫冕冠军广州恒大，强势豪门北京国安，为我们贡献了一场“堪称决赛”的精彩比拼。整场比赛攻防速度和转换都很快，高强度高节奏的对抗下双方都表现异常出色，让观者意犹未尽。上海上港队虽然经历一番波折，如今也来到了决赛的门口，与江苏苏宁的大战备受关注。

球迷们的呐喊是源于对足球的热爱，中国足球的振兴，是所有中国人心中的梦想。与此同时，有责任感的中国企业，也倾尽全力支持中国足球不断向前。

海澜之家深耕男装二十年，他们懂得中国男人的需求，不仅提供高品质的服装产品和服务，同时也愿意为中国男人心中永远的爱与痛奉献绵薄之力，就在2020年初，海澜之家入局中超，一举拿下北京中赫国安、上海上港、山东鲁能泰山三家老牌俱乐部的赞助身份。中超联赛是中国最高级别的足球联赛，在本届中超联赛中，三只球队都取得了排名靠前的成绩，其中上海上港和北京中赫国安还顺利打进半决赛。海澜之家与三大俱乐部的合作堪称强强联合，可见国民男装领军品牌力挺中国足球的决心。

同时，海澜之家也积极关注本土优秀球员，签约“中国球王”武磊，让其成为品牌形象代言人。武磊身上有着鲜明的属于中国男人的韧劲，这种精神让他在顶级联赛中展现出令人不可小觑的“中国实力”。

足球的发展壮大离不开几代人的努力，更需要球迷与赞助商们的大力支持。海澜之家在全球拥有超过5000家门店，拥有七亿中国男人的庞大消费群体，这当中有很多都是中国球迷的中坚力量。海澜之家相信中国足球的未来，更相信属于中国男人的顽强精神。那是愈挫愈勇的姿态，是面对困难无所畏惧的勇气，更是在逆境中不气馁不放弃的韧劲，这与海澜之家的品牌理念相契合，相信这样的精神品质不仅可以让中国足球越来越好，在未来成为世界足坛的“新力量”。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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