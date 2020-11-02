北京银行发布2020年第三季报 业绩增长良好

人民网北京11月2日电 10月30日，北京银行发布2020年第三季度报告。报告显示，截至9月末，北京银行资产总额达2.87万亿元，较年初增长4.8%；存款总额1.63万亿元，较年初增长6.4%。服务实体经济对冲疫情影响，持续加大贷款投放力度，贷款总额1.56万亿元，较年初增长7.6%。强化首都银行定位，充分发挥“主场优势”，北京地区各项贷款达7463亿元，同比增长23.5%，为城市副中心建设、冬奥会场馆建设等一大批全市重点项目提供优质金融服务。

截至9月末，实现营业收入482亿元，净利润167亿元，成本收入比18.9%；不良贷款率1.52%，较半年末下降0.02个百分点，拨备覆盖率223.85%，较半年末提升3.9个百分点，拨贷比3.41%，资产质量与拨备水平整体平稳。在世界品牌实验室品牌价值排行榜中，北京银行品牌价值升至597亿元，按一级资本在英国《银行家》杂志全球千家大银行排名第62位，连续7年跻身全球百强银行。

截至9月末，全行零售客户突破2300万户，零售AUM超过7700亿元，较年初增长7.9%，储蓄存款规模达到3781亿元，较年初增长7.4%；零售贷款规模达到4829亿元，较年初增长9.1%，个贷利息收入同比增长22%，零售转型成效持续彰显。加快移动银行建设，手机银行APP5.0上线以来，用户体验与迭代速度大幅提升，创新推出“京彩钱包”、“刷脸付”等产品功能，移动用户突破1000万，其中手机银行用户规模达到775.5万户，较年初增长27.7%；深化银政、银校合作，上线个人“银税贷”，实现经营性贷款全流程线上化办理，联合市总工会打造首都消费扶贫新模式，推出“校园e缴费”产品，“智慧校园”项目建设初见成效；创新推出京东PLUS联名信用卡、首张DIY信用卡，信用卡客户数同比增长30.5%；财富管理业务转型效能凸显，单场线上直播活动吸引超千万人次观看，基金中收同比增长169%，非货币基金余额较年初增长56.6%。

持续强化特色专营模式创新，积极服务全国科技创新中心建设。作为独家银行战略合作伙伴支持“2020中关村论坛”；升级知识产权质押贷款产品“智权贷”，延伸知识产权质押融资服务范围；加大“中关村企业抗疫发展贷”投放力度，助力大批中关村高科技企业顺利复工复产，支持科技企业渡过难关。持续强化特色服务方案创新，积极服务全国文化中心建设。参加“2020中国大运河文化带京杭对话”文化金融产品启动仪式,发布“运河帆影”金融产品体系;发布“京彩文园”文化产业园区专属金融服务方案，推动“文园贷”专属信贷产品研发;作为唯一银行机构与北京市广播电视局签署“支持北京视听产业发展战略合作协议”，展现首都文化金融担当。截至9月末，科技金融贷款余额1641.92亿元，较年初增幅4.8%；文化金融贷款余额691亿元，较年初增幅8.1%。

发挥金融抗疫作用，全力做好小微企业金融服务工作，首批入驻“北京市首贷服务中心”，全力支持北京市小微企业“续贷中心”建设运营。截至9月末，累计首贷支持小微企业3684户、发放贷款508.4亿元，办理小微企业无还本续贷781笔、金额48.2亿元。上线对公“银税贷”、“应急贷”、“京诚贷”等产品，高效满足小微企业和个体工商户融资需求，前三季度累计发放“京诚贷”2703笔、256亿元。积极落实中国人民银行再贷款再贴现政策，截至9月末，累计运用再贷款再贴现资金发放贷款236亿元,在北京地区同业排名第一。截至9月末，普惠小微贷款规模达到899亿元，较年初增长26.2%。

围绕数字化转型战略，加快推进“京匠工程”，以十大项目群建设为抓手，有力助推数字化转型三年发展规划落地。加速推进“银担在线”、“京信链”等开放产品推广，打造全行首个线上全流程自动化小微企业客户贷款产品，助力公司业务线上化转型；依托大数据、线上反欺诈、星辰影像服务等技术，完善零售网贷生态体系，有效促进互联网贷款场景建设；顺义科技研发中心有序开展入驻投产工作，数字化转型的基础不断夯实、数字化转型的活力持续释放。

按照“风险应对走在市场曲线前面”的工作导向，持续完善全面风险管理体系建设，进一步加强重点领域的风险前瞻预警与主动防控，不断推进客户结构调整，产能过剩行业风险敞口持续下降。坚持“控大额、控累加、控占比、控限额”的管理要求，持续推进大额风险暴露管理系统建设，大额风险得到有效管控。坚持科技引领助推数字转型，智慧风控体系不断完善；启动统一额度管理平台建设，提升额度管控的精准性和全面性。推进大数据风险预警项目，提升数据应用效能，全面强化自动化预警管理能力。

(责编：车柯蒙、孙阳)