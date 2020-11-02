全国商业科技质量大会在京召开

2020年11月1日，2020年全国商业科技质量大会在北京召开，大会主题为“科技创新助力实体经济、诚信兴商铸就质量体系”。国内贸易部原副部长何济海、商务部原副部长张志刚、中国商业联合会会长姜明、副会长傅龙成、监事长田莉、科技部中国科学技术发展战略研究院副院长孙福全等领导出席大会。来自各省、市主管商业科技质量工作的相关负责人、商业服务业企业、科研单位、大专院校的科技质量工作者等近800人参加会议。会议由中国商业联合会执行会长王民主持。
大会发布了2018年和2019年中国商业联合会科学技术奖、第十一届中国商业联合会服务业科技创新奖、2020年全国商业质量奖评奖结果，并向中国商业联合会科技奖和服务业科技创新奖、全国商业质量奖单位颁发了证书。
姜明会长在大会上介绍，中国商业联合会在国家有关部门支持下，先后制定了商业科学技术奖励办法等多项规章，完善了商业科技奖励评价指标体系。经科技部、国家科学技术奖励工作办公室批准，中国商业联合会分别于2002年和2006年设立了“中国商业联合会科学技术奖”和“中国商业联合会服务业科技创新奖”以及经国家奖励办设立的“全国商业质量奖”。多年来，在科技部、商务部等有关部委的指导和支持下，为推动我国商业服务业科学发展做出了积极贡献。2019年，中国商业联合会推荐的《头孢西酮钠等系列头孢类药物共性关键技术及产业化 》获得国家科学进步奖二等奖 。
姜明指出，今年是我国实现“两个一百年”奋斗的关键年，也是巩固提升全面小康水平、全面开启社会主义现代化建设新征程的关键期，“十三五”的收官之年。要深刻认识商业服务业科技创新的历史责任和使命，优化商业科技与诚信环境，促进商业服务业建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，推动科技创新与经济深度融合，加快商业科技成果转化，促进新技术、新产业、新业态加速成长，改造提升传统产业，塑造更多依靠创新驱动的引领型发展模式，为实现商业服务业的高质量发展作出新贡献！
大会邀请科技部中国科学技术发展战略研究院、中粮长城酒业有限公司等企事业单位代表发表主题演讲，并围绕商业领域继续加强科技质量举办了多场专题论坛。
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