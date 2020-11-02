原标题：物美集团和百事公司举行“物美扶农，多点乐事”捐赠仪式，助力扶农助农

(北京,10月29日)今日,在第三届北京消费品博览暨数字零售峰会上,百事公司大中华区(以下简称“百事公司”)联合物美集团、多点平台和中国扶贫基金会举行了“物美扶农,多点乐事”公益活动的捐赠仪式。百事公司和物美集团联合宣布向中国扶贫基金会捐赠100万元资金,用于支持甘肃省临夏州东乡族自治县贫困农户种植富锌马铃薯,帮助农户实现脱贫致富。物美集团将收购土豆并在物美商超售卖,打造创新型扶贫项目,不仅动员企业和消费者的参与,也助力农业可持续发展。

物美集团创始人、多点DMALL董事长张文中,中国扶贫基金副秘书长秦伟、百事公司大中华区集团事务副总裁张咏清等嘉宾出席了捐赠仪式。 “物美扶农,多点乐事”公益项目是全国消费者扶贫月活动的一部分。

“物美扶农,多点乐事”实现了包含“消费扶贫”、“产业扶贫”、“精准扶贫”三位一体的扶贫新模式。消费者在全国500家物美门店或多点线上平台购买乐事薯片,百事公司便向中国扶贫基金会捐赠0.1元,定向帮助东乡县贫困农户种植富锌土豆。本次公益活动吸引了超过74万位消费者通过线上和线下踊跃参与,收到了良好的社会效果。

作为最早进入中国市场的跨国企业之一,百事公司在华开展和支持了一系列社会公益项目,包括长达十多年之久的为中西部缺水地区提供安全饮水的“母亲水窖”项目,支持西部贫困地区营养改善的“百事营养行动”,扶助贫困地区女性的“母亲邮包”,支持中国非遗文化的“妈妈制造”项目,各地工厂和农场员工发起活动“百事图书室”教育公益,以及国内自然灾害发生时的紧急救援支持等等。

据了解,一直以来,物美集团与多点平台都在积极与贫困地区供应商、品牌商开展合作,以产地直发的形式将农特产品送到北京老百姓的餐桌,助力贫困地区民众早日过上美好生活。早在2018年,物美就推出了生鲜叶菜“每日鲜”工程,保证品质。物美发挥自身优势,和农超对接相结合,在扶贫地区加大采购规模,设立了新疆和田、河北顺平、内蒙古莫旗等对口扶贫地区特色商品展示专柜。在丰富北京市民“菜篮子”的同时,实现了企业发展,也有力促进了贫困地区产业发展。消费扶贫关键是人的发展。物美推动就业扶贫。今年有近1800名员工来自于对口扶贫地区,经过岗位技能、管理能力等综合培训,担任门店经理、技工等岗位。通过物美“事业合伙人”制度,他们努力实现创业创新的梦想。

物美集团和百事公司、中国扶贫基金会均表示,三方将在公益的道路上开展更深更有益的合作,打造长期且可持续的公益项目,惠及更多的贫困农户。

(责编：夏晓伦、毕磊)