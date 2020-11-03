杂交水稻双季亩产突破1500公斤

11月2日，在第三代杂交水稻“叁优一号”衡南试验示范基地一块被抽取测产的示范田里，工作人员进行机械化收割。

新华社记者 陈泽国摄

本报长沙11月2日电 （记者何勇）11月2日，湖南衡南双季晚稻试验示范基地传来喜讯：由袁隆平院士团队培育的第三代杂交水稻“叁优一号”测产结果公布，晚稻平均亩产达到911.7公斤。加上今年7月测得的早稻平均亩产619.06公斤，意味着杂交水稻早晚双季稻达到1530.76公斤，平均亩产突破1500公斤，再创历史新高。

由“杂交水稻之父”袁隆平院士专家团队培育的杂交水稻目前已经历三代，“叁优一号”是其优良品种。

(责编：胡永秋、杨光宇)