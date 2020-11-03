数字经济论坛聚焦城市发展

本报北京11月2日电 （贾润梅）由人民网和广州日报报业集团联合主办的“人工智能与数字经济广州高峰论坛”日前举行。论坛围绕人工智能赋能城市建设、数字经济助力城市高质量发展、数据治理与区块链创新等议题，研究探讨如何全面提升政府数字化水平，推动构建人力和科技深度融合的管理新模式，建立健全运用互联网、大数据、人工智能等技术手段进行行政管理的现代社会治理体系。

为联动城市管理者、企业家及专家学者的各方优势，充分发挥多行业、多领域、多主体对于数字经济赋能城市发展的推进作用，本届论坛同步举办了以“超大城市的数字政府建设”“人工智能的智慧城市应用场景”“5G 时代网络空间的安全与治理探索”为主题的三场分论坛。来自中央财经大学、腾讯云、中国科学院虚拟经济与数据科学研究中心等多个机构的代表对“智能+城市”“数字+经济”等新发展模式进行了探讨。

(责编：胡永秋、杨光宇)