龙泉驿创新创业大赛启动

本报电 （记者张一琪）日前，四川省成都市龙泉驿区第三届“东进杯”创新创业大赛暨“蓉漂杯”创业主题赛事龙泉驿选拔赛拉开序幕。

本届大赛由龙泉驿区委组织部、区人社局、区新经济和科技局、区退役军人事务局、团区委共同主办，以“东进逐梦，创驿未来”为主题，分为创新创意组和创业实体组两个组别进行比赛。最终，两个组别将分别评出一等奖1名，二等奖2名，三等奖3名，优秀奖4名，共享近20万元奖金。启动仪式当天，正式开启了大赛报名通道，青年创业者可通过大赛主办方官方发布的渠道报名。

据悉，此次大赛旨在推进大众创业、万众创新，引导更广泛的社会资源和创业人才深度融入龙泉驿区创新生态系统，为龙泉驿区打造经济发展新引擎提供人才和项目支撑。

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