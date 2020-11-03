甘肃举办智能制造产销对接会

本报兰州11月2日电 （记者付文）甘肃省智能制造产供销对接会日前在兰州举办。会上，甘肃省第一家人工智能制造企业——创泽智能机器人（甘肃）有限公司与中国联通甘肃分公司等企业签订金额近10亿元的人工智能产品供应意向协议。

本次产供销对接活动，围绕加快人工智能及智能机器人在智慧政务、智慧党建、智慧医疗、智慧教育、智慧旅游等领域的广泛应用，助力全省人工智能产业发展转型，加速推进人工智能创新技术与产品落地应用。

自今年6月份以来，甘肃省、市州、县区先后举办了100多场系列产品推介、直播带货等多种形式的产供销对接活动。截至目前，共签约企业228户、项目122个，涉及金额近100亿元，取得了积极成效。

《 人民日报 》（ 2020年11月03日 12 版）

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