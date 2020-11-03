前10月房企融资破万亿元 压力不减 11月迎年度偿债高峰

11月2日，贝壳研究院发布报告显示，2020年1至10月房企境内外债券融资累计约10283亿元，融资规模突破万亿，同比微增1%，该增幅较2019年同期大幅收窄20个百分点。

贝壳研究院高级分析师潘浩表示，2020年前10月融资规模占比2019年全年为87.1%，至年末，房企在金融监管升级的过渡期内将面临降负债与冲业绩的双重压力考验。

受疫情影响，境外融资占比较去年同期有所下降。具体来看，1至10月我国房地产企业境外债券规模占比38%，较2019年同期下降8个百分点，为2017年以来同期低点，境内债券1至10月规模占比62%，较1至9月下降1个百分点。

从10月单月来看，共发行债券66笔，较上月增加1笔，发行规模折合人民币约692亿元，较上月下降10.7%，但单月规模同比上升4.2%。

潘浩表示，10月单月融资下滑的主要原因受黄金周影响和监管效应初显。10月房企境内发债47笔，融资规模约360亿元，环比下降34.4%。

从发债成本来看，10月境内债券融资平均票面利率为4.76%，较上月微增0.05个百分点。境外债券融资平均票面利率受香港中化5亿美元1.63%低息永续债拉低，为6.74%，较上月大幅下降。但房企境外融资成本仍分化严重，其中头部房企碧桂园融资利率为3.875%，而百强尾部房企佳源国际融资成本则高达12.5%。

中原地产首席分析师张大伟表示，随着6月海外疫情的部分缓解和国内房地产市场的平稳，融资窗口再次打开。因此，房企尽量通过长短期、境内外，成本高低的各种融资方式进行大额度融资。

潘浩认为，10月境内外债券融资到期债务规模约816亿元，较上月下降3.7%，9-10月已连续两月发债规模不及到期债务规模，房企短期资金流动性压力上升。在即将到来的11月，将迎来年内最大到期债务规模1071亿元。这意味着，10月房企强劲的销售业绩将对冲一部分流动性压力，而高负债房企将面临年内最大考验。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)