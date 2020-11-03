杭州、浙江！民企评出营商环境最好城市、省份

“鞋子合不合脚，穿鞋的人最清楚；营商环境好不好，企业的感受最直接。”2020中国（温州）新时代“两个健康”论坛11月1日在温州召开，全国工商联党组成员、副主席李兆前在论坛上发布了《2020年万家民营企业评营商环境报告》（以下简称“报告”）。
据介绍，此次调查收回民营企业有效问卷40216份，有效数据1200多万条，参与调查企业覆盖东中西地区、各行业大中小微不同规模，坚持让企业说真话，反映企业真实感受。
杭州、浙江分别被评为营商环境最好的城市、省份
报告根据调查问卷主观数据和国家统计客观数据进行权重计算，得出营商环境总得分。按照得分，中国营商环境最好的十个城市是杭州、上海、苏州、南京、北京、温州、宁波、深圳、广州、成都；营商环境最好的十个省份是浙江、广东、江苏、上海、北京、山东、四川、福建、河北、湖南。
民企对营商环境满意程度明显好于去年
结果显示，民营企业对营商环境满意程度明显好于去年。在百分制下，样本企业对所在城市营商环境的总体评分为74.46分，法治环境、市场环境、政务环境、要素环境和创新环境等“五大环境”评分较去年均有不同程度提升。这说明各地民营企业对各级党委政府一年来密集出台政策、支持企业发展，协力组织抗疫、推进复工复产等一系列工作和举措的充分认可。
市场准入持续扩大，民生领域更受关注
市场环境方面。企业反映民间投资进入门槛降低最明显的三个领域是教育、医疗和养老。这三个民生领域在疫情后改革力度最大，也受到了民营企业的广泛关注。关于产业发展，企业最希望加大力度的三个方面是政府引导与扶持、高端人才储备和产业链上下游配套。对数字经济等新兴产业而言，企业期待政府在产业基础、高端人才储备、政府引导与扶持等方面精准发力。在公共服务体系与生态环境方面，企业反映近一年来生活配套设施、交通设施、公共文化设施等三方面有较大改善。关于市场环境优化，企业希望在产业政策支持、完善信用体系建设、降低市场准入门槛等方面加强力度。
疫情防控常态化，企业期望惠企政策常态化
李兆前介绍，2020年的营商环境评价，因为新冠肺炎疫情的影响，呈现出几个特点。
一是民营企业预期快速回升。今年上半年，样本企业营收、利润受到疫情影响，随着国内疫情防控取得重大战略成果，企业家信心得到有效提振，超过65％的企业对今年后一段时间当地经济前景、本企业盈利前景等表示乐观。
二是抗疫惠企政策获得感强，减税降费效果明显。应对疫情影响密集出台的惠企政策中，企业认为最有效的三项政策是“亏损企业延期缴税”“放宽小微企业、个体工商户登记经营场所限制”“阶段性缓缴或适当返还社会保险费”。被认为最有效的三项金融支持政策是“对企业不盲目抽贷、断贷、压贷”“适当下调贷款利率、增加中长期贷款”“对还款困难企业的展期或续贷”。近七成企业表示2020年上半年税费较2019年同期有所下降，其中近1/4企业认为下降幅度超过40%。随着疫情防控常态化，企业希望政策常态化，包括各类就业补贴、稳岗补贴、阶段性缓缴或适当返还社会保险费、减免行政事业性收费等。
三是融资难融资贵得到有效缓解。企业认为各类金融资源获取难度较去年降低，包括银行贷款、风险投资和政府产业引导基金。受益疫情以来金融惠企政策，企业银行贷款成本显著下降。
四是政商关系趋好。政商关系总体评分较去年提升较大。85％的企业表示当地政府人员做到了“积极回应或协调办理涉企特事急事、主动向企业提供政策解读与明确指引”等。（人民日报中央厨房-青创营工作室 杨昊）
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