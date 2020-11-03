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“精”准发力 注入提质增效新动能

2020年11月03日11:05  来源：中国网
 

　　四季度,陕钢集团龙钢公司轧钢厂棒材三线聚焦主责主业,紧盯重点难点问题,“精”准发力,进一步加强生产过程控制,为提质增效注入新动能。

　　精细管理 实现资源效能最大化

　　为进一步强化精细化管理,实现资源利用效能最大化。棒材三线从规范责任落实过程、精细分解目标任务、个性化工艺优势三方面入手,吸取以往经验及教训,转换思维模式,利用早调度、班前班后会对各工段每个环节存在的问题进行逐项安排、分解处理,做到统筹谋划合理利用。同时,通过制度落实、过程检查、“赛马”机制、“我的岗位零中废”等举措,进一步落实“有为者有位”的管理思想,强化员工责任心,最大限度激发员工潜力,从而实现人力资源、设备资源、技术资源效能最大化。

　　精打细算 助力系统成本再降100元

　　该单位以重大设备为关键点,紧盯重点难点问题,从智能点检、岗位润滑、设备维护改造、备件标准化管理入手,常态化进行设备预防性维修。同时,积极引导干部员工参与生产一线小技小改活动,据统计,前三季度累计大小改造十余项,综合创效200万元。其中,上线使用的加热炉温度控制系统,缩短在炉时间,降低了烧损,煤气消耗较去年降低13m3/t。通过重点过程管控、重要设备升级改造,为提质增效降提供硬件保障,确保生产安全高效顺行。

　　精耕细作 优化工艺保质量

　　为不断深化各项生产过程及工艺质量管控,棒材三线在原轧钢工序规定动作的基础上,强化了加热炉、精整、运行三道操作工序规定动作,促进各项指标持续向好。同时对钢材转运、钢材出库、取样工序管理、负偏差稳定率、设备维护等方面实施重要举措,要求加强质量管控,对全线做好产品质量跟踪记录工作,全面提升质量管控。此外,成立工艺优化攻关小组,持续开展中废攻关、作业率攻关、过钢量攻关等技术攻关活动,进一步加强过程控制、突破技术瓶颈,为提质增效提供有力的技术支持。( 王子霖)

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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