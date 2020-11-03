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教育的未来是什么样子的？他们这样说……

2020年11月03日11:10  来源：人民网-财经频道
 

教育的未来是什么？

教育装备发展的下一步在何方？

在第78届中国教育装备展示会上，

我们与12位教育行业相关或从业者相遇。

他们是一线教师，是业界专家，是创新厂商；

他们来自繁华都市，抑或祖国边陲……

在下面的视频中，我们一起来听听他们给出的答案。

正如每个人共同所谈及的，

教育的新发展，离不开

持续的突破创新，技术的融合应用，

和对教育教学多场景多角色的深度关注。

在三十余载的教育信息化历程中，无数教育者、先驱者，以不断的思考、创新和突破，让信息技术和教育教学逐步更加融合，让学习者看见世界，理解世界的途径和视角不断拓展。

据联想相关负责人介绍，三十余载，亦是联想深耕教育领域的年头。在过去的30年里，联想服务了中国的20多万所学校，并始终坚持从教学的实际环节中出发，以“用”为核心，以“数据”为驱动，为师生、校园谋求实效。

作为本届展示会独家冠名方，联想也将进一步突破创新，发挥生态体系优势，与软硬件合作伙伴全面合作，汇聚优势力量，全面推动教育向智能化和智慧化的方向迈进。

(责编：乔雪峰、毕磊)
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