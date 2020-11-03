教育的未来是什么样子的？他们这样说……

教育的未来是什么？
教育装备发展的下一步在何方？
在第78届中国教育装备展示会上，
我们与12位教育行业相关或从业者相遇。
他们是一线教师，是业界专家，是创新厂商；
他们来自繁华都市，抑或祖国边陲……
在下面的视频中，我们一起来听听他们给出的答案。
正如每个人共同所谈及的，
教育的新发展，离不开
持续的突破创新，技术的融合应用，
和对教育教学多场景多角色的深度关注。
在三十余载的教育信息化历程中，无数教育者、先驱者，以不断的思考、创新和突破，让信息技术和教育教学逐步更加融合，让学习者看见世界，理解世界的途径和视角不断拓展。
据联想相关负责人介绍，三十余载，亦是联想深耕教育领域的年头。在过去的30年里，联想服务了中国的20多万所学校，并始终坚持从教学的实际环节中出发，以“用”为核心，以“数据”为驱动，为师生、校园谋求实效。
作为本届展示会独家冠名方，联想也将进一步突破创新，发挥生态体系优势，与软硬件合作伙伴全面合作，汇聚优势力量，全面推动教育向智能化和智慧化的方向迈进。
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