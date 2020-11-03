找准定位、各负其责 为系统成本再降100元目标发力

“9月份累计精矿、粉矿直供率完成58.07%，较8月份上升5.92%……”近日，在陕钢集团龙钢公司储运中心大会议室，该单位经营核算主管汇报阶段性降本增效工作完成情况。自公司发出系统成本再降100元号召后，储运中心上下同欲，全员瞄准系统成本再降100元目标任务，靶向发力，为提升企业综合竞争力贡献铁前钢后生产服务保障的储运力量。

找准定位，方案引领明职责

兵马未动，粮草先行。作为公司原燃料保供与产成品发运的保障单位，该单位紧盯各类原燃料进购质量、产成品发运物流费用以及备件材料的消耗。该单位成立党委书记挂帅专题降本增效工作领导小组，针对物流费用中的瓶颈环节“诊病号脉”，并开出药方，明确了各项降本增效措施推进责任以及基准绩效，定期召开阶段性分析会，领导小组及时掌握各项降本工作推进情况，制定下一步推进措施，确保各项降本增效工作有效进行。

各负其责，精准发力促提升

该单位将降本增效工作当作近阶段非常突出的一项工作来抓，紧盯“四个聚焦”，落实“四个突出”，持续做好系统成本再降100元各项措施的落实，各级人员在其位，谋其职，尽其责，精准发力。管理人员每天深入现场巡查，及时协调解决现场作业问题，并利用早晨和晚间碰头会聚焦解决工作中突出问题，及时清除生产过程中的“路障”。同时开展形势教育，引导全体干部职工增强危机意识，全面树立主人翁意识，开展“我在岗位，请放心”业绩大比拼活动；各专业板块紧盯作业流程，严格按照公司“788”月度生产目标拉练模式，做好生产用料保障及生产服务保障工作。

协同联动，担当作为创佳绩

“上下道工序各向前跨出一步，主动作为，在‘融合区’内进一步理解支持，协作沟通，那么我们的工作一定能更好地完成。”该单位将“融合区”理念贯穿于生产经营的方方面面，火运矿到达后，物料及时分流，汽车队第一时间转运；产成品上站，业务员深入轧线跟踪盯控；汽运装车，成品业务员与龙门吊司机一起核对数量、规格，各级干部职工主动靠前，做到时刻以大局为重，多做一点，多走一步，遇到问题主动思考解决办法，以奋斗的姿态、奔跑的速度为企业生产经营、降本增效工作交出储运答卷。9月份，汽运进口矿节约物流费用279.41万元。铁路发运创效1185.95万元。截至10月份，储运中心共完成全年降本增效目标任务6000余万元，为公司年度生产经营任务目标完成作出了积极贡献。（潘想开）

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