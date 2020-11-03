五部门开展商务楼宇宽带接入市场联合整治行动——打破楼宇宽带垄断

商务楼宇宽带费用昂贵，企业、租户高呼“用不起”？物业、开发商和二级运营商合伙制造垄断，宽带用户“爱买不买”毫无选择权？设施老旧网速慢，理论带宽只是“看上去很美”？

今后，这些问题有望得到彻底解决。最近，工业和信息化部等五部门印发了《关于开展商务楼宇宽带接入市场联合整治行动的通告》，有望打破商务楼宇宽带网络业务垄断格局，为用户享受提速降费政策红利打通“最后一公里”。

商务楼宇成宽带垄断“重灾区”

楼宇宽带垄断是老问题。

“我去年想在家安宽带，去家门口的中国移动营业厅一问，对方却说我所在的小区住宅楼不归他们管。”北京市朝阳区居民王洋透露，他家附近几个小区的宽带业务早已被代理运营商“划了片”，哪个小区的网络由哪个运营商负责，各自都心照不宣。“不怕服务差，大不了换一家运营商。怕的是连选择的权利都没有。”王洋说。

相比居民小区，写字楼更是宽带垄断的“重灾区”，某些代理运营商推出高价低速的“企业宽带”产品，让一些小微企业苦不堪言。

据了解，“提速降费”（提网速、降网费）实施5年来，有关部门和地方政府多次出台政策、开展专项行动，试图解决小区、写字楼、工业园区等场所宽带业务形成局部垄断的问题。例如，工业和信息化部曾于2018年12月开展为期一年的商务楼宇宽带垄断专项整治工作，要求基础电信企业等不得与房地产开发企业、物业管理公司等达成任何形式排他性协议或约定，保障各企业平等接入、用户自由选择的权利。但各地的宽带垄断问题一直没能得到根治。

“三大运营商‘针扎不动、水泼不进’是普遍现象，导致写字楼宽带费用溢价严重，多出来的部分就成了物业和代理运营商的垄断利润。”宋晨、张晓伟是大学同学，毕业后共同创办了一家教育培训公司，曾在北京一栋写字楼租用办公室1年多。

两人介绍，小微企业作为承租方，在代理运营商和物业公司面前的话语权、议价权极为有限。当时，物业合作的代理运营商提供100兆带宽“企业宽带”，费用一年接近1.5万元，远远高于市场价格，但企业没有什么选择余地。“后来为降低成本，除了开展教学需要租用教室外，现在公司多数业务已经改为弹性办公、在家办公了。”宋晨说。

“理论上说是‘保证3家以上宽带运营企业平等接入’，其实呢，人家找的几家都有默契，定价没差别，本质上还是垄断。”张晓伟补充说。

业内人士指出，小区住户大多本身就是业主，与物业打交道时有一定话语权，情况要好一些；商用楼宇则不同，入驻企业基本都是租户，开展业务离不开网络，为了办公方便往往“多一事不如少一事”，在物业面前只能“人在屋檐下，不得不低头”。因此，商业楼宇宽带网络垄断现象一般更为严重，有时甚至产生物业、二级运营商为维持垄断地位，对用户和竞争企业采取威胁手段的现象。

联手整治价格违法行为

网络经济已成为拉动中国经济高质量发展的重要引擎。在此背景下，中国固定宽带接入用户持续保持巨大规模和高速增长。工业和信息化部发布的数据显示，截至2020年9月末，全国互联网宽带接入端口数量达9.37亿个，比上年末净增2104万个；中国移动、中国联通和中国电信3家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数已达4.76亿户，比上年末净增2682万户。

与此同时，商务楼宇宽带网络垄断等问题却一直困扰着企业和用户，是提速降费“最后一公里”的梗阻点，影响网络经济持续健康发展。湖南小伙常俊在北京市海淀区某写字楼一层经营着一家文印店，店内设有3台电脑供客人使用，但卡顿的网速经常让电脑前排起长队，影响消费者体验。“我这儿的宽带是200兆带宽包年，实际使用根本达不到理论速度。”常俊说。

一家主营写字楼、高校宽带接入业务的宽带运营公司负责人向记者透露，宽带局部垄断形成原因很复杂：有些是开发商建设楼宇时标准执行不严，光纤铺设不到位，转而将宽带业务交给运营商，收取“入场费”；有些是物业缺乏相应资金对楼宇进行必要的改造升级，指定特定运营商改造设施并收取“入场费”。“二级运营商在洽谈、定价等方面比大运营商更灵活，入场后，已经交过一笔钱的运营商为了保证赢利，只能进一步抬价。”该负责人说。

业内人士指出，要解决楼宇宽带垄断问题，物业、开发商和代理运营商同是重点整治对象。为此，工信部等五部门此次开展的联合整治行动，有别于此前单一职能部门“单打独斗”格局，将充分发挥工信、住建、公安、市场监管等多部门联动作用，以破除商务楼宇宽带垄断，打通网络提速降费“梗阻”。

具体看，有关部门将排查整治三类违法违规行为，即商务楼宇内宽带业务排他经营和限制竞争行为、商务楼宇内宽带业务价格违法行为、新建商务楼宇未严格执行国家标准行为，精准直击人为制造垄断、价格虚高、设施不完善等商用宽带提速降费痛点难点。此次整治行动将针对上述问题有的放矢，开发商建楼铺线不严格执行标准、物业纵容运营商排他经营、运营商收取高价资费等现象有望得到解决。

打通提速降费“梗阻”

使用流畅、价格合理互联网是企业经营的一条“生命线”。打破宽带局部垄断，对落实提速降费改革成果、优化营商环境有着重要意义。

近年来，中国宽带网络提速降费效果较为显著。国资委数据显示，2019年，三大运营商流量平均资费降幅超过30%，降费约4600亿元，为市场主体优化营商环境。

工信部副部长刘烈宏指出，开展商务楼宇宽带接入市场联合整治行动，是打通网络提速降费“梗阻”的重要举措，是做好“六稳”工作、落实“六保”任务、切实降低企业生产经营成本的迫切需要。

目前，各地有关部门已采取行动。山西省已成立联合整治工作领导小组，出台整治行动实施方案，并于10月开始行动；湖北省召集电信、移动、联通、广电四大运营商开展工作推进会，并展开前期自查整改；河南省对联合整治工作进行了安排部署，各基础电信运营公司等已着手推进专项整治工作。

下一步，相关整治行动将采取“四步走”，分组织部署、自查整改、排查整治、总结完善四个阶段，于2020年10月至2021年6月有序展开。在此期间，有关部门将对辖区内商务楼宇宽带接入市场情况进行全面摸底，督促相关市场主体围绕整治任务要求开展自查自纠并报送整改落实情况，并通过明察暗访、突击检查和随机抽查等形式对辖区内商务楼宇宽带接入市场进行集中排查整治。“一是着力破除独家垄断，全面排查整治商务楼宇宽带业务排他经营和限制竞争行为。二是坚决取缔高额‘入场费’，深入排查整治商务楼宇宽带业务价格违法行为。三是严格落实国家标准，持续排查整治新建商务楼宇未严格执行国家标准行为。”刘烈宏说。

据了解，各地相关部门将对各类违规楼宇采取清单式管理、销号式督查，违规企业将被媒体集中公开曝光，并纳入企业诚信记录，违规企业负责人还会被列入失信名单。以暴力、威胁手段，强迫他人接受指定电信业务服务，或者强迫电信运营企业及其业务代理退出电信业务服务，情节严重、涉嫌强迫交易罪或者其他犯罪的，将由公安机关依法严厉打击。

“降低企业宽带和专线平均资费有利于引导企业数字化转型，坚决整治违规收费则有助于改善营商环境，进一步激发企业活力。这一行动及时而重要。”中国企业联合会首席研究员缪荣说。（

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