原标题：智能办公新生态 BCos发布共享办公3.0产品

日前，Being Cospace(简称BCos)共享办公3.0产品发布会在北京环球金融中心举办。作为恒基兆业地产集团旗下的共享办公品牌，BCos正式发布共享办公3.0产品，致力用科技重构办公空间各要素，通过更智能、高效、安全和可定制的服务模式，打造智能办公的新生态。

发布会上，BCos创始人兼CEO方力维(Ivy Fang)表示：为应对新时期企业办公新需求，BCos用科技手段进行空间资源的解构与重组，发布共享办公3.0产品，通过“智能中台”和“职能中台”两大超级中台，重新定义智能化的理想办公。

BCos创始人兼CEO方力维(Ivy Fang)

业内指出，疫情加速了办公智能化的普及，企业对于智能办公的需求大幅提升，但很多办公空间难以满足企业这一新的办公需求。就此，BCos发布共享办公3.0产品，通过推出“智能中台+职能中台”，让办公变得更智能、更高效。

BCos联合创始人兼技术负责人赵宇

BCos联合创始人兼技术负责人赵宇表示，BCos本次推出的智能服务中台，致力通过用智能化技术打破以往办公空间里面各个设备之间和楼宇空间设备设施的孤立存在模式。具体来看，BCos通过使用AIoT、边缘计算、数据集成技术应用，实现了空间系统设备与楼宇系统设备、空间智能办公系统与企业系统、空间设备之间的互联互通与信息共享，通过打造全链路的智能办公生态体系，可将入驻客户的办公流程节点减少60%以上，大幅提升办公效率、办公安全和办公体验。

在职能中台方面，BCos通过推出独立的空间管理APP，将空间的智能化办公管理系统与企业内部的管理系统进行打通，企业的工商注册、标准流程审批、行政服务、办公服务、组织管理、市场管理等内部体系与需求，都可直接共享BCos的资源和服务，大幅减少公司职能体系并降低职能资源的难度，实现高效、高质量的流程化管理。

以快递场景为例，以往用户在快递收发件时，经常会面临因工作原因无法抽身，BCos通过智能机器人服务，用户只需使用手机APP下单，即可由空间内的智能机器人下楼取件，并会将快递直接送交给需求人所在的办公位。

方力维介绍到：BCos全面开放三大权限，通过提供空间自定义、设施自定义和服务自定义，让用户从被动的空间服务使用者变为主动的空间服务建设者。BCos希望打造有温度的服务，提升员工对于办公场景的满意度。

方力维还指出，后疫情时代，多元、灵活的办公方式受追捧。比如像微软、google等都纷纷宣布部分员工可以永久在家办公。其次，年轻人对办公场地需求的升级：90、00后年青一代对办公空间的舒适度、健康性、智能化、交互性和社交需求不断提升。

在空间自定义方面，BCos通过办公区的创意设计，让每一个空间隔板都可以自由组合。根据不同场景、不同时间段的多元办公需求，Bcos办公区可实现从开放空间到私密办公室的自由切换。

而在设施自定义方面，企业可在BCos搭建的空间基础设施上，通过智能中台，共享空间的所有智能硬件设施，也可以按照企业自身的需求，进行空间硬件的自主设计和改造，充分满足企业的空间设施需求。

在用户最关心的网络安全方面，Bcos通过构建智能网管系统，保障企业的数据安全和隐私安全。同时，BCos通过红外传感器管理空间的光源、温控及会议屏幕等设备，实现办公环境设备的自动感应、远程控制和智能调节，打造私人定制的舒适办公体验。

作为核心优势的服务自定义方面，BCos可以按照企业自身的管理和职能服务需求，通过驻场服务人员+智能机器人，为空间提供7*24小时无间断的高质量服务。一方面确保高效响应用户需求，一方面减少不必要的人员接触，保障疫情期间的办公安全。

BCos销售副总裁张宝磊

BCos销售副总裁张宝磊则介绍指出，BCos希望为客户提供有温度的服务，在面向企业端推出BCos商学院，通过定期开设商业管理课，帮助企业管理层开拓思路，提升管理能力；在对用户的服务中，BCos则提供定期的职场心理辅导，帮助其释放职场压力，实现职场“心理充电”。

目前，BCos在北京、上海、广州等一线城市的核心商圈，拥有多个智能共享办公空间。立足一二线城市的CBD商圈的超甲级写字楼，BCos通过打造5A级物业服务，为高质量的精英办公人群提供高端的理想办公服务。(完)

(责编：许维娜、夏晓伦)